Уходя, не уходи: дизельный Volkswagen Tiguan возвращается в Россию

Пресс-служба российского офиса немецкого бренда объявила о возвращении Volkswagen Tiguan с дизельным двигателем. Кроме того, на официальном сайте VW уже появился прайс-лист с ценниками на такой кроссовер.
Найти Volkswagen Tiguan с дизелем под капотом в дилерских шоу-румах пока нельзя, но на авто уже открыли предзаказ. Ожидается, что «живые» машины приедут к своим первым покупателям в июне.
Как и прежде, «Тигуан» будут оснащать 150-сильным турбодизелем TDI объемом 2 л, работающим вкупе с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями и фирменной системой полного привода 4Motion. В гамме бензиновых моторов изменений нет: двигатели с диапазоном мощностей от 125 до 220 л. с.
Кроссовер, питающийся тяжелым топливом, предложен в четырех комплектациях: Connect, Offroad, Highline и Sportline. Авто в самой младшей из них обойдется в 2 089 000 рублей.
Стоит напомнить, что в декабре мы помохали ручкой дизельному VW Tiguan. Но, видимо, его возвращение стало насущной необходимостью, когда покупатели все чаще выбирают экономичный движок на солярке на фоне постоянно растущих цен на топливо.
Отметим, «паркетник» пользуется популярностью у россиян, неизменно оставаясь самым продаваемым кроссовером бренда в нашей стране. Так, в феврале автомобиль разошелся тиражом в 2462 экземпляра, обогнав на несколько единиц KIA Sportage. В общероссийском рейтинге «немец» занял 11 место.