Уходя, не уходи: дизельный Volkswagen Tiguan возвращается в Россию

Найти Volkswagen Tiguan с дизелем под капотом в дилерских шоу-румах пока нельзя, но на авто уже открыли предзаказ. Ожидается, что «живые» машины приедут к своим первым покупателям в июне.

Как и прежде, «Тигуан» будут оснащать 150-сильным турбодизелем TDI объемом 2 л, работающим вкупе с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями и фирменной системой полного привода 4Motion. В гамме бензиновых моторов изменений нет: двигатели с диапазоном мощностей от 125 до 220 л. с.

Кроссовер, питающийся тяжелым топливом, предложен в четырех комплектациях: Connect, Offroad, Highline и Sportline. Авто в самой младшей из них обойдется в 2 089 000 рублей.