Volkswagen задрал ценники на самые популярные модели в России

Volkswagen Polo прибавил в цене 16 000 рублей практически во всех комплектациях. «Четырехдверка» в базе с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. c. отныне обойдется в 670 900 рублей. Прайс на модель в топе уже перевалил за миллион: авто со 125-сильным турбодвижком оценивается в 1 010 900 «целковых». Без изменений остался ценник на «Поло» в версии Connect: покупка такого седана выльется в по-прежнему в 800 900.

Гораздо сильнее не повезло тем, кто уже нацелился на кроссовер: Volkswagen Tiguan подорожал серьезнее — сразу на 30 000 — 70 000 рублей. Теперь, чтобы стать владельцем «паркетника», придется выложить от 1 499 000 кровно заработанных. Зато «Тигуан» в свежей версии Connect оставил старый ценник, стартующий от 1 859 000 «деревянных».

Стоит напомнить, что обе модели в этом году уже дорожали: в середине января лидеры продаж поменяли прайсы вместе с еще четырьмя моделями бренда. Тогда к ценам прикрутили от 15 000 до 211 000 рублей.