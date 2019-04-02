5 иномарок, которые ржавеют в России быстрее остальных

Эксперты портала «АвтоВзгляд» перелопатили километры интернет-форумов и пообщались с представителями независимых станций технического обслуживания легковых автомобилей. Результаты, надо сказать, оказались довольно любопытными. Кто же из представленных на рынке «бэушек» ржавеет быстрее, чем хотелось бы?
Mercedes-Benz
Вот вам и премиум. Или недопремиум. Называйте, как хотите, а ржваеет «Мерседес» 2003—2005 годов выпуска даже быстрее, чем разгоняется. Причиной тому — не оцинкованный кузов. Дырявые пороги, арки и двери — норма для машин с трехлучевой звездой этих лет. Особенно проблема актуальна для W220 и W203. И по словам работников СТО, нередко восстановить поврежденные участки попросту невозможно.
Daewoo
А вот и она — мечта едва ли не любого автолюбителя из Средней Азии. Правда, в реальности мечта разбивается о ржавчину на лакокрасочном покрытии кузова. Он тонюсенький, и никакой оцинковки. Желтые точки на крыльях появляются быстрее, чем угри у подростков. Пороги, арки и двери превращаются в сквозные отверстия. Причем не важно, какого года машина: 2000-го или 2013-го.
MAZDA
Японские легковушки, конечно, гниют не так интенсивно, как корейская Daewoo, но и они не без греха. Специалисты технических центров все, как один ругают слабую «лакокраску» и у «трешек», и у «шестерок» середины «нулевых». Крышка и ниша багажного отсека, пороги и даже пол довольно быстро покрываются ржавчиной. Дополнительная «антикоррозийка» была был совсем не лишней.
Тут преуспели сразу несколько моделей японского бренда. Но больше всего досталось а-ля бизнес-седану Teana, пикапу Navara и внедорожнику Pathfinder. Даже относительно свежие машины 2010-х годов выпуска молниеносно покрываются желтыми пятнами. Рейлинги, сварные швы и пороги ржавеют на глазах. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» механик одной из крупнейших в России сетевых авторемонтных станций, даже маленькие сколы неожиданно быстро делают эти автомобили рыжими. Дополнительная антикоррозийная обработка — обязательное правило для «Ниссан».
HYUNDAI И KIA
Владельцы четвертого поколения Hyundai Sonata не дадут соврать, что крылья, пороги, рама ветрового стекла, а также лонжероны довольно быстро покрываются коррозией. Часто сервисмены латают ржавое днище. А все потому, что кузов слабо защищен «антикорром». Не меньшие проблемы у KIA Sorento середины «нулевых» — под пластиком, молдингами и вставочками ржавчина образоывавается в момент. Страдает пятая дверь, арки и пороги. Если вовремя не обрабатывать кузов, от него ничего не останется.