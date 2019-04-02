5 иномарок, которые ржавеют в России быстрее остальных

Эксперты портала «АвтоВзгляд» перелопатили километры интернет-форумов и пообщались с представителями независимых станций технического обслуживания легковых автомобилей. Результаты, надо сказать, оказались довольно любопытными. Кто же из представленных на рынке «бэушек» ржавеет быстрее, чем хотелось бы?

Mercedes-Benz

Вот вам и премиум. Или недопремиум. Называйте, как хотите, а ржваеет «Мерседес» 2003—2005 годов выпуска даже быстрее, чем разгоняется. Причиной тому — не оцинкованный кузов. Дырявые пороги, арки и двери — норма для машин с трехлучевой звездой этих лет. Особенно проблема актуальна для W220 и W203. И по словам работников СТО, нередко восстановить поврежденные участки попросту невозможно.