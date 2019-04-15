Volvo запустил производство XC40 в Китае

До недавнего времени кроссовер Volvo XC40 производили лишь на мощностях марки в бельгийском Генте. Теперь стартовала сборка модели в Китае — на совместном c Geely заводе в Луцяо, расположившимся к югу от Шанхая. Тут «паркетник» изготавливают исключительно для местного рынка.

Заметим, что на этом совместном с китайцами предприятии параллельно собирают еще один кроссовер: Lynk & Co 01. А со следующего года здесь же будут строить электрический фастбэк Polestar 2. Напомним, что марки Lynk & Co и Polestar также находятся в совместном ведении Volvo и Geely.

В России Volvo XC40 предлагается с четырьмя моторами: двумя дизельными двигателями мощностью 150 и 190 л. с., а также с парой бензиновых агрегатов с отдачей в 190 и 249 «лошадей». Ценник на маленький шведский кроссовер стартует от 2 268 000 рублей.