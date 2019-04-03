До России докатился обновленный Volvo XC90

Внешне Volvo XC90 после рестайлинга изменился не очень сильно, обогатившись колесными дисками свежего дизайна и слегка перелицованной радиаторной решеткой. Кроме того, в палитре окраски кузова появились свежие оттенки, а для салона припасли новые материалы отделки.

Но все же главное — это то, что премиальный кроссовер оснастили усовершенствованной системой рекуперации энергии торможения KERS для гибридной силовой установки, позволяющей экономить до 15% горючего. Правда, авто с этой обновкой доберется до нас только в следующем году. А сейчас можно оформить предзаказ на большой «паркетник» с бензиновым 249-сильным мотором.

В базе он обойдется в 3 955 000 рублей. До обновления ценник стартовал от 3 919 000 «целковых». В арсенале модели остались и другие знакомые нам движки: более производительный бензиновый агрегат, развивающий до 320 л. с. (авто с таким мотором оценили в 4 900 000 рублей) и дизельный мощностью 235 лошадей (от 4 379 000 «деревянных»). За гибридный XC90 с силовой установкой (без, повторимся, KERS) на 407 сил придется выложить от 5 993 000. Такие машины доберутся до своих владельцев живьем в начале лета.