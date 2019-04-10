Почему обязательно нужно менять масло в гидроусилителе руля

Ключевой момент — выбор подходящей ATF. Дело в том, что эксперимент с жидкостью может стоить замены целого узла, поэтому необходимо заранее выбрать и приобрети именно тот ATF, который подходит конкретному автомобилю. Форумы и дилерские центры, которые с радостью ответят на вопрос — в помощь.

Наша задача — не полная до капли, а частичная замена с промывкой. Первый акт заключается в удалении части старой жидкости из бачка, мойке фильтра и долива строго по уровню свежего «состава». Отработанный материал проще всего удалить шприцем, удлинив носик последнего резиновой трубкой. После этого необходимо сделать по три оборота руля в каждую строну — эффект от проделанной работы еще не будет заметен — и повторить операцию.

Уже на третий-четвертый раз «баранка» начнет крутится легче, а шум, если он успел появиться, должен пропасть. Каждый автомобиль уникален, поэтому точное количество «жижи», необходимой для частичной замены ATF, нужно узнавать у мастеров. Японцам, например, достаточно двух фирменных «флаконов».

Проведя такую несложную сервисную операцию, можно значительно продлить срок службы помпы, а банка ATF обойдется в 400 рублей. Кстати, восстановленные и подержанный насосы гидроусилителя, которыми пестрит интернет, не достойный внимания — такой узел в случае конструктивной гибели следует покупать только новым. Иначе — кот Шредингера.