Почему обязательно нужно менять масло в гидроусилителе руля

Надсадный гул и неравномерное усилие при повороте руля — верный признак скорой гибели гидроусилителя. Что стало причиной? Конструктивный износ, мелкие аварии, плохие дороги? Все намного проще: жидкость гидроусилителя превратилась в кашу и «прикончила» насос. Но ведь автопроизводитель черным по белому написал, что состав «рассчитан на весь срок службы автомобиля»?!
Ответ на вопрос
Несомненно, первые сто тысяч километров узел не напомнит о себе «ни звуком, ни цветом». Но сколько российских водителей могут себе позволить менять автомобиль каждую «сотню»? Один процент? Два? Абсолютное большинство проезжает на «железном коне» намного больше, поэтому с гидроусилителем — дороги и достаточно редким узлом — следует обращаться бережно и каждые три года, вне зависимости от количества пройденных километров, жидкость менять.