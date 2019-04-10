Почему обязательно нужно менять масло в гидроусилителе руля

Фото: АвтоВзгляд
Чтобы ответить самому себе на вопрос о необходимости замены жидкости гидроусилителя рулевого колеса, нужно просто открыть бачок и посмотреть на «состав», в который превратилась «химия» после определенного пробега. Не ровен час, и вы просто не сможете повернуть «баранку». Главное, чтобы такое случилось не на ходу.
Лика Затворная

Надсадный гул и неравномерное усилие при повороте руля — верный признак скорой гибели гидроусилителя. Что стало причиной? Конструктивный износ, мелкие аварии, плохие дороги? Все намного проще: жидкость гидроусилителя превратилась в кашу и «прикончила» насос. Но ведь автопроизводитель черным по белому написал, что состав «рассчитан на весь срок службы автомобиля»?!

Ответ на вопрос

Несомненно, первые сто тысяч километров узел не напомнит о себе «ни звуком, ни цветом». Но сколько российских водителей могут себе позволить менять автомобиль каждую «сотню»? Один процент? Два? Абсолютное большинство проезжает на «железном коне» намного больше, поэтому с гидроусилителем — дороги и достаточно редким узлом — следует обращаться бережно и каждые три года, вне зависимости от количества пройденных километров, жидкость менять.

Определить необходимость замены просто: открываем соответствующий бачок, оценивающим взглядом оглядываем болото, которое «расплескалось» внутри и принимаем решение. Для пущего эффекта можно вытащить пластиковый фильтр, который легко достается без всякого инструмента: огромное количество осадка и «нездоровых» сгустков. ATF, которую заливают в ГУР, не гигроскопична, в отличии от тормозной жидкости, поэтому со временем теряет свои свойства, заставляя гидроусилитель руля работать «на износ». Так что строчка «на весь срок службы автомобиля» не стоит воспринимать буквально — это чистой воды маркетинг.

Необходимый арсенал и самостоятельная замена

Убедившись в печальном состоянии жидкости, счастливый обладатель авто приходит к верной мысли: надо бы заменить. Тем более, что эта простейшая операция по силам даже прекрасной половине человечества. Главное — подготовиться. Для успешной реализации потребуется: пустая тара, необходимое количество жижи, большой шприц и резиновый шланг. Помощники в этом деле желательны, но не обязательны — двух рук и часа времени должно хватить.

Ключевой момент — выбор подходящей ATF. Дело в том, что эксперимент с жидкостью может стоить замены целого узла, поэтому необходимо заранее выбрать и приобрети именно тот ATF, который подходит конкретному автомобилю. Форумы и дилерские центры, которые с радостью ответят на вопрос — в помощь.

Наша задача — не полная до капли, а частичная замена с промывкой. Первый акт заключается в удалении части старой жидкости из бачка, мойке фильтра и долива строго по уровню свежего «состава». Отработанный материал проще всего удалить шприцем, удлинив носик последнего резиновой трубкой. После этого необходимо сделать по три оборота руля в каждую строну — эффект от проделанной работы еще не будет заметен — и повторить операцию.

Уже на третий-четвертый раз «баранка» начнет крутится легче, а шум, если он успел появиться, должен пропасть. Каждый автомобиль уникален, поэтому точное количество «жижи», необходимой для частичной замены ATF, нужно узнавать у мастеров. Японцам, например, достаточно двух фирменных «флаконов».

Проведя такую несложную сервисную операцию, можно значительно продлить срок службы помпы, а банка ATF обойдется в 400 рублей. Кстати, восстановленные и подержанный насосы гидроусилителя, которыми пестрит интернет, не достойный внимания — такой узел в случае конструктивной гибели следует покупать только новым. Иначе — кот Шредингера.

дилеры, безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, автосалоны, техническое обслуживание
15 апреля 2019
1988