Шанхай-2019: кроссовер Chery Exeed, как предчувствие

Между тем, премиальный Chery Exeed мог быть еще дороже если учесть, что два года назад, когда среднеразмерный кроссовер впервые был предъявлен широкой публике во Франкфурте, планировали сделать гибридным. Возможно, так рано или поздно и случится, но пока машина предложена в традиционном варианте.

Под ее капотом — турбировпнный 1,6-литровый мотор мощностью 190 л. с. И хотя он соответствует по большинству характеристик трехлитровым атмосферникам, для этого авто кажется слабоватым. Впрочем, с выводами торопиться не стоит — подождем ходовых испытаний модели.