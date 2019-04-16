Шанхай-2019: кроссовер Chery Exeed, как предчувствие

Сегодня в Шанхае компания Chery показала свой новый флагман — большой премиальный кроссовер Exeed. И хотя пока не совсем понятно, будет ли он продаваться под маркой Сhery или выделится в отдельный люксовый бренд, но цены на него уже объявлены. Правда, пока только китайские. И если бы поставки авто к нам начались сегодня, нам бы пришлось заплатить за него около 2 млн. рублей в начальных комплектациях, включая стоимость растаможки.
Между тем, премиальный Chery Exeed мог быть еще дороже если учесть, что два года назад, когда среднеразмерный кроссовер впервые был предъявлен широкой публике во Франкфурте, планировали сделать гибридным. Возможно, так рано или поздно и случится, но пока машина предложена в традиционном варианте.
Под ее капотом — турбировпнный 1,6-литровый мотор мощностью 190 л. с. И хотя он соответствует по большинству характеристик трехлитровым атмосферникам, для этого авто кажется слабоватым. Впрочем, с выводами торопиться не стоит — подождем ходовых испытаний модели.
Из других заявленных характеристик стоит отметить более, чем скромный аппетит агрегата — 6,3 л/100 км и соответствие китайским экологическим стандартам, соответствующим нормам «Евро 6».
На вопрос, когда новинка приедет в Россию, представители бренда отвечают весьма уклончиво, но в целом не исключают такой возможности, при чем даже в обозримой перспективе. И их сомнения понятны: даже при ориентировочной цене, названной выше, будущее «китайца» в РФ весьма туманно.
С другой стороны, если автостроители из КНР сумеют предложить более или менее вменяемую цену на него, то чем черт не шутит? Особенно если учесть, что, позаимствовав у ведущих производителей самые передовые разработки, а за основу дизайна взяв лучших представителей премиального сегмента, китайцы собираются предложить получившийся «компот» массовому потребителю. Чем не продуктивная бизнес-идея, имеющая все шансы на успех?
Да, а позаимствовано было многое: в работе над машиной приняли участие такие компании, как Bosch, Hella, Continental, Valeo, Getrag, Dana, BorgWarner. Ну, а над дизайном потрудился маэстро Джеймс Хоуп, известный своими успехами по Daimler-Chrysler, Ford, GM
Экстерьер серийной машины не сказать, что заставляет часто дышать, но он, безусловно, успешен: этот «китаец» будет элегантно и органично смотреться и в Китае, и в Европе, и даже на американских хайвэях. Ничуть не уступая во внешности ни Lexus, ни Infiniti, ни Dodge, ни, тем более, Mazda и KIA. Можно, конечно, долго рассуждать, какая ее часть и у кого заимствована, но эти витийства — в пользу бедных.
При этом в авто — и снаружи, и внутри — явно проглядывает корпоративный стиль. Передок Exceed, например, явно перекликается с флагманом Chery — среднеразмерным же Tiggo 8 в его дорестайлинговой версии. Те же стилистические решения радиаторной решетки, бампера, противотуманок…
Да и в салоне сходство налицо. Разве что еще электронный рычаг переключения передач, сенсорная ручка мультимедиа, скошенный к низу руль, часы и термометр, стильно интегрированные в блок управления климатической системой, выдают нацеленность машины на европейского потребителя.