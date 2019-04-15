Что делать, если резко повысился расход моторного масла

Как известно, срок службы двигателя не в последнюю очередь зависит от количества и качества масла, заливаемого в мотор. Периодически проверяя уровень смазки и контролируя ее расход, водитель может предотвратить поломку силового агрегата. Чтобы адекватно оценивать риск, необходимо точно знать, какое потребление масла считается нормальным на конкретной машине. Как правило, эти данные есть в мануале.
Какие бы нормы не указывались в руководстве по эксплуатации автомобиля, вечно они соблюдаться не могут, ведь с течением времени двигатель изнашивается — это вполне естественный процесс. А потому, если ваша машина разменяла второй десяток лет, то удивляться постепенно повышающемуся аппетиту нечего. Другое дело, когда транспорт новый, или расход подскочил уж слишком резко…