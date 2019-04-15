Что делать, если резко повысился расход моторного масла

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Внезапно повысившийся расход моторного масла — это всегда тревожный звоночек для автовладельца. О каких неисправностях может свидетельствовать проснувшийся аппетит силового агрегата, и — главное — как предотвратить серьезные поломки двигателя, которые по определению не сулят ничего хорошего, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Как известно, срок службы двигателя не в последнюю очередь зависит от количества и качества масла, заливаемого в мотор. Периодически проверяя уровень смазки и контролируя ее расход, водитель может предотвратить поломку силового агрегата. Чтобы адекватно оценивать риск, необходимо точно знать, какое потребление масла считается нормальным на конкретной машине. Как правило, эти данные есть в мануале.

Какие бы нормы не указывались в руководстве по эксплуатации автомобиля, вечно они соблюдаться не могут, ведь с течением времени двигатель изнашивается — это вполне естественный процесс. А потому, если ваша машина разменяла второй десяток лет, то удивляться постепенно повышающемуся аппетиту нечего. Другое дело, когда транспорт новый, или расход подскочил уж слишком резко…

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Отметим самые распространенные причины увеличившегося расхода масла. И первой в нашем списке идет — внимание — некачественная смазка. Уверены ли вы в продукте, который был залит в двигатель на последнем ТО? Если нет, то попробуйте заменить масло на другое, подходящее по свойствам к мотору. А коль ответ положительный, то переходим к следующему пункту.

Повышенный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) также сказывается на расходе масла. На то, что вы столкнулись именно с этой проблемой, укажет, помимо прочего, сизый дым на ходу и снижение компрессии. Увы, но на устранение неисправности придется потратиться — поврежденные детали следует заменить на новые.

Если неожиданный «масложор» сопровождается сизым дымом, увеличением расхода топлива и ощутимым снижением мощности мотора, значит — вероятнее всего — вы имеете дело с потерей подвижности маслосъемных колец: готовьтесь услышать такие слова, как «залегание» и «закоксовывание». Как в сервисах борются с этой напастью? Промывают двигатель, «прожигают» его на высокой скорости и при необходимости перебирают.

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Случается и такое, что водители начинают жаловаться на неравномерный расход моторного масла. К примеру, когда при активной езде по трассе аппетит двигателя укладывается в норму, а в городе — мама, не горюй. Этот симптом указывает на кончину маслосъемных колпачков — замените их, направляющие и клапана, и расход масла должен снизиться.

Ускоренное падение уровня моторного масла может «кричать» водителю о неисправности системы вентиляции картера, при которой наблюдается высокое нагарообразование, снижение компрессии и быстрое загрязнение смазки. Здесь все относительно просто: промойте систему, да будет вам счастье.

И, наконец, расход масла традиционно возрастает при наличии каких-либо утечек. Если смазка «выбрасывается» в моторный отсек — проверьте состояние ЦПГ и работу системы вентиляции картера, после чего устраните «щели». Масло «уходит» через выхлопную трубу? Наверняка, «сопливит» сальник или «капризничает» турбокомпрессор (если он у вас есть, конечно). Но самое неприятное, когда масло «сливается» в систему охлаждения, смешиваясь с антифризом. Выход из этой ситуации один — перебирать двигатель.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
15 апреля 2019
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