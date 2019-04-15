Что делать, если резко повысился расход моторного масла

Отметим самые распространенные причины увеличившегося расхода масла. И первой в нашем списке идет — внимание — некачественная смазка. Уверены ли вы в продукте, который был залит в двигатель на последнем ТО? Если нет, то попробуйте заменить масло на другое, подходящее по свойствам к мотору. А коль ответ положительный, то переходим к следующему пункту.

Повышенный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) также сказывается на расходе масла. На то, что вы столкнулись именно с этой проблемой, укажет, помимо прочего, сизый дым на ходу и снижение компрессии. Увы, но на устранение неисправности придется потратиться — поврежденные детали следует заменить на новые.

Если неожиданный «масложор» сопровождается сизым дымом, увеличением расхода топлива и ощутимым снижением мощности мотора, значит — вероятнее всего — вы имеете дело с потерей подвижности маслосъемных колец: готовьтесь услышать такие слова, как «залегание» и «закоксовывание». Как в сервисах борются с этой напастью? Промывают двигатель, «прожигают» его на высокой скорости и при необходимости перебирают.