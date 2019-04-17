Land Rover Discovery получил новую спецверсию для России

Праздничный Land Rover Discovery Landmark построен на базе кроссовера в комплектации SE, дополненной оборудованием пакета Dynamic Pack. Автомобиль получил черные фальшрадиаторную решетку и боковые диффузоры, а также аналогичного цвета надпись с названием модели на капоте. Отличительной четой также стала эмблема Landmark на пятой двери.

Новинка щеголяет панорамной крышей, «противотуманками» и задней оптикой со светодиодной окаемкой. Внешность дополняют 20-дюймовые колесные диски с темным покрытием и тонированные стекла.

Для российских покупателей Discovery Landmark вооружат трехлитровым дизелем мощностью 249 л. с. До старта продаж придется подождать несколько месяцев: юбилейное авто доберется до наших дилеров лишь в июле.

Напомним, что в конце прошлого года английский бренд в честь своего 70-го дня рождения выкатила Land Rover Discovery, а также Discovery Sport в эксклюзивной серии.