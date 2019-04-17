Land Rover Discovery получил новую спецверсию для России

Фото: Land Rover
Land Rover Discovery в этом году отмечает 30-летний юбилей. В связи с этой круглой датой, британцы представили «Диско» в особой версии Landmark, намекая названием на прохождение автомобилем очередной исторической отметки.
Светлана Ермолаева

Праздничный Land Rover Discovery Landmark построен на базе кроссовера в комплектации SE, дополненной оборудованием пакета Dynamic Pack. Автомобиль получил черные фальшрадиаторную решетку и боковые диффузоры, а также аналогичного цвета надпись с названием модели на капоте. Отличительной четой также стала эмблема Landmark на пятой двери.

Новинка щеголяет панорамной крышей, «противотуманками» и задней оптикой со светодиодной окаемкой. Внешность дополняют 20-дюймовые колесные диски с темным покрытием и тонированные стекла.

Для российских покупателей Discovery Landmark вооружат трехлитровым дизелем мощностью 249 л. с. До старта продаж придется подождать несколько месяцев: юбилейное авто доберется до наших дилеров лишь в июле.

Напомним, что в конце прошлого года английский бренд в честь своего 70-го дня рождения выкатила Land Rover Discovery, а также Discovery Sport в эксклюзивной серии.

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17 апреля 2019
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