5 эффективных народных средств для чистки колесных дисков

Мы не будем рассматривать профессиональную автохимию и выявлять лучшую из них. Осмотрев гаражные полки и домашние тумбочки, мы выберем необходимые для идеальной мойки колес компоненты, которые ничуть не хуже тех, что продаются в автомагазинах.
Существует сотни специальных химических составов, созданных исключительно для борьбы с грязью, реагентами и стружкой от тормозных колодок, которые в тандеме создают толстый и непробиваемый слой грязи на колесных дисках.
Но помимо высокой цены, есть еще один важный фактор испокон веков мешающий автомобилистам ими воспользоваться: надо доехать до ближайшего магазина. А нарушать гармонию гаражной вечеринки «выездом на дороги общего пользования» желающих найдется немного. Так что «колеса», изрядно замызганные долгой и грязной российской зимой, предстоит драить с помощью тех спецсредств, которые найдутся в радиусе 150 метров. То есть, не далее местного супермаркета.
Средство для мытья унитаза
Пройдя с высоко поднятой головой ликеро-водочный отдел, необходимо найти тот крохотный уголок, где представлена бытовая химия. Порой жидкости, с помощью которых нивелируют домашние катастрофы, справляются с заскорузлой грязью не хуже профессиональных составов. Для глобальной весенней чистки колес отлично подойдет средство для мытья унитазов. Одного флакона, к слову, хватит сразу на несколько комплектов, а за брендами гнаться не стоит — чем хуже выглядит упаковка, тем мощнее состав. Посему не стоит пренебрегать здоровьем, и приобрести там же пару толстых резиновых перчаток.
Процесс очистки занимает достаточно продолжительное время: диски нужно промыть водой, потом нанести разбавленное средство для мытья унитазов на места скопления грязи и дать «химии» поработать 15—20 минут. Щелочь, которая входит в состав, может разъесть не только грязь, но и слой лака, так что затягивать с последующей мойкой не стоит.
Кстати, если «нажористого» совкового средства для мытья унитазов в магазине не оказалось, можно заменить его не менее эффективным «снадобьем» для чистки плитки.
Еще одним качественным решением для комплексной уборки станут действенные представители бытовой химии, призванные убрать следы нагара с решетки гриля и внутренних стенок духовки. Как правило, эти средства продаются в небольшой емкости с распылителем, поэтому работать с ними намного удобнее: сполоснул колесо, распылил, три-пять минут ожидания и нужно снова смывать.
Следует помнить, что в их состав входят вещества, которым «по зубам» не только грязь, но и лак. Причем в случае с «химией» для гриля лак, покрывающий колесный диск, может не только помутнеть, но и начать сходить. Чтобы этого не произошло, нужно сократить время «прямого соприкосновения»: наносить несколько раз и тщательно смывать.
Уйат-спирит
Помимо синей изоленты, шлицевой отвертки и ключа «на 13», в каждом российском гараже найдется бутылочка уайт-спирита, он же нефрас, он же растворитель Стоддарда. Неизвестно кто, зачем и когда его приобретал, но его наличие гарантировано самим существованием гаражных кооперативов.
Несмотря на огромное количество различных предназначений, в первую очередь уайт-спирит — растворитель, который применяется лакокрасочной промышленности для растворения красок, эмалей и лаков. Поэтому стирать следы битума с капота уайт-спиритом следует очень осторожно — велик шанс повредить ЛКП.
А вот с грязью на колесных дисках он справится как нельзя лучше: смыв пыль, промоченной в культовом растворителе тряпочкой начинаем аккуратно, слой за слоем, стирать загрязнение. После достижения удовлетворительного результата, необходимо хорошо промыть колеса проточной водой — есть риск, что верхний слой покрытия станет мутным.
Уайт-спирита «не может не быть», но он запросто может закончиться. Заменить народный растворитель можно средством для чистки карбюраторов. В процессе работы в «карбе» образуются отложения и скапливается грязь — бензин у нас, увы, чистым бывает не всегда.
Для удаления «следов эксплуатации» используют «химию», в состав которой чаще всего входит ацетон. У средства для чистки карбюратора есть несомненные преимущества, которые очень пригодятся во время мойки колесных дисков: во-первых, в его состав входят присадки, обеспечивающие защитный слой, а также различные соединения, усиливающие чистящий эффект. Во-вторых, аэрозоль часто укомплектован трубкой, позволяющие нанести средство на самые труднодоступные участки. Аналогами выступают составы для чистки ижектора и дроссельных заслонок.
Как и в случае с сильнодействующими химическими составами, средство для чистки карбюратора нельзя долго оставлять на поверхности: безвредное время контакта для лакокрасочного покрытия составляет не более пяти минут. После необходимо тщательно отмыть диск.
Дедушкин метод
Если забираться в дремучую глубь веков, то издревле главными гаражными «клинерами» были ацетон и бензин. И первый, и второй можно найти если не в своем гараже, то в соседском. Оба представителя продукции химической промышленности имеют множество негативных факторов — работают грубо, разъедают сильно, оставляют после себя трудносмываемую пленку — но при этом невероятно продуктивны. Бензином и ацетоном можно смыть даже въевшуюся в краску грязь! Слой за слоем можно убрать битум, колодочную стружку, и даже масляную краску, которой так любят красить заборы и заборчики по весне.
Чистка колесных дисков — дело интимное. Ведь на мойке обычно в силу дешевизны используют ацетон, который скорее всего приведет к потере «товарного вида литья» из-за «усердия» сотрудников моечного цеха. Поэтому лучше выделить выходной и заняться этим несложным, но грязным делом самостоятельно. Процесс не требует специальных знаний и профессиональных навыков, но этот как раз тот случай, когда никто, лучше владельца, автомобиль в порядок не приведет.