5 эффективных народных средств для чистки колесных дисков

Средство для мытья унитаза

Пройдя с высоко поднятой головой ликеро-водочный отдел, необходимо найти тот крохотный уголок, где представлена бытовая химия. Порой жидкости, с помощью которых нивелируют домашние катастрофы, справляются с заскорузлой грязью не хуже профессиональных составов. Для глобальной весенней чистки колес отлично подойдет средство для мытья унитазов. Одного флакона, к слову, хватит сразу на несколько комплектов, а за брендами гнаться не стоит — чем хуже выглядит упаковка, тем мощнее состав. Посему не стоит пренебрегать здоровьем, и приобрести там же пару толстых резиновых перчаток.

Процесс очистки занимает достаточно продолжительное время: диски нужно промыть водой, потом нанести разбавленное средство для мытья унитазов на места скопления грязи и дать «химии» поработать 15—20 минут. Щелочь, которая входит в состав, может разъесть не только грязь, но и слой лака, так что затягивать с последующей мойкой не стоит.

Кстати, если «нажористого» совкового средства для мытья унитазов в магазине не оказалось, можно заменить его не менее эффективным «снадобьем» для чистки плитки.