Самые популярные китайские кроссоверы и внедорожники в России

На вершине рейтинга по праву поселился Geely Atlas: за первый весенний месяц автомобиль приглянулся 498 покупателям. Здесь стоит напомнить, что не так давно автомобиль обзавелся новым турбированным 1,8-литровым мотором мощностью 184 л. с., работающим вкупе с шестискоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода в случае максимальной комплектации.

Второе место получил среднеразмерный Haval H6, разлетевшийся тиражом в 413 экземпляров (+257% относительно прошлогодних продаж).

ТОП-3 замыкает Chery Tiggo 5 с показателями в 187 машин (78%). На четвертой и пятой позициях прописались Dongfeng AX7 (101 авто, +216%) и теряющий популярность Lifan X60 (94 единицы, −62%).

Далее, по информации агентства «Автостат-Инфо», в хит-параде по порядку следуют: Haval H2 (75 штук, +212,5%), Geely Emgrand X7 (74 машины, −42%), Chery Tiggo 2 (68 экземпляров, −69,1%), FAW Besturn X80 (61 машина, −18,7%) и внедорожник Haval H9 (58 автомобилей, +107%).