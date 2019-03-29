Новые кроссоверы Chery будут собирать в России на новом заводе

В ОТТС указано, что производить все три кроссовера Chery собираются на мощностях мультибрендового завода «Автотор» в Калининграде. Правда, здесь стоит уточнить, что наличие документа не гарантирует этого, а всего лишь делает возможным.

За подтверждением данных портал «АвтоВзгляд» обратился к официальным представителям бренда, но те оставили вопрос без комментариев. Единственное, что удалось узнать: кроссовер Chery Tiggo 5, чьи запасы, произведенные еще в прошлом году на заводе Derways, сейчас распродаются. В будущем «паркетник» могут начать поставлять из Поднебесной, да и то, если это будет экономически целесообразно. Так что, можно сделать вывод, что как минимум ОТТС для «пятерки» — это просто перестраховка.

Стоит напомнить, что мощности черкесского «Дервейса» в конце прошлого года были остановлены из-за скандала о неуплате налогов в особо крупных размерах. И по сей день даже не может быть и речи о возобновлении производства.

Добавим, что остальные две модели из продуктовой линейки — Chery Tiggo 2 и Tiggo 3, как и прежде, продолжат ввозить с заводов на родине.