5 самых дешевых новых среднеразмерных кроссоверов в России

Как оказалось, на новые среднеразмерные паркетиники вполне можно рассчитывать с суммой, не превышающей 2 000 000 рублей. Речь идет о небогатых комплектациях, но при этом в некоторых случаях за эти деньги даже можно приобрести полноприводную версию.

Напомним, что самыми популярными представителями этого сегмента в нашей стране остаются два непревзойденных «японца», которые входят в ТОП-25 лидеров российского рынка: Nissan X-Trail занимает первую позицию, Mitsubishi Outlander — вторую.