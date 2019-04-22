5 самых дешевых новых среднеразмерных кроссоверов в России

Конечно, при выборе универсального автомобиля для большой семьи его габариты имеют большое значение, ведь речь идет о вместительности. И те, кто может позволить себе приобрести среднеразмерный кроссовер, с удовольствием пересаживаются на него с компактных моделей. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты на официальном рынке.
Как оказалось, на новые среднеразмерные паркетиники вполне можно рассчитывать с суммой, не превышающей 2 000 000 рублей. Речь идет о небогатых комплектациях, но при этом в некоторых случаях за эти деньги даже можно приобрести полноприводную версию.
Напомним, что самыми популярными представителями этого сегмента в нашей стране остаются два непревзойденных «японца», которые входят в ТОП-25 лидеров российского рынка: Nissan X-Trail занимает первую позицию, Mitsubishi Outlander — вторую.
Skoda Kodiaq
Исходя из прайс-листов, опубликованных на сайте чешского проивзодителя, среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq предлагается по самой низкой в сегменте цене — от 1 454 000 рублей за версию с шестиступенчатой «механикой», и 1 607 000 «деревянных» — за кроссовер с шестидиапазонным «роботом» DSG.
Первый вариант оснащается 1,4-литровым мотором мощностью 125 л. с., второй — двигателем того же объема, но мощностью 150 л. с. Стоимость полноприводных версий стартует от 1 742 000 рублей. При этом «чех» располагает одним из самых вместительных багажников в классе — 650/2065 л.
Японский Nissan X-Trail, который удостоился повышенного внимания со стороны российского покупателя, обойдется гораздо дороже. Судя по прейскуранту, размещенному на сайте nissan.ru, базовая стоимость одинакова у старой и обновленной версий — 1 601 000 рублей за машину с шестискоростной «механикой» и 1 662 000 за экземпляр с бесступенчатым вариатором.
Оба варианта Nissan X-Trail в стандартной комплектации оснащаются 2-литровым мотором мощностью 144 л. с. Объем багажника модели составляет 497/1585 л.
Mitsubishi Outlander
Второй лидер в сегменте Mitsubishi Outlander в стандартной комплектации оценен в 1 689 000 рублей. Речь идет о переднеприводных кроссоверах, оснащенных 2-литровым мотором мощностью 146 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.
Комплектация с системой полного привода доступна за 1 854 000 «деревянных». При этом Mitsubishi Outlander может похвастаться внушительными габаритами багажника, которые больше, чем у лидера сегмента Nissan X-Trail — 591/1754 л.
Французский игрок сегмента Renault Koleos на российском рынке предлагается только в полноприводных вариантах, и это можно считать минусом, поскольку переднеприводные версии у нас не менее популярны — ведь базовая цена «француза» могла быть еще ниже.
Сейчас он обойдется в 1 699 000 рублей, и за эти деньги вы получите кроссовер, заряженный 2-литровым двигателем мощностью 144 л. с. и бесступенчатым вариатором. Размер грузового отсека Renault Koleos составляет 538/1690 л.
Kia Sorento
Корейский паркетник Kia Sorento обойдется минимум в 1 749 900 рублей за переднеприводный вариант, оснащенный 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 175 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.
Комплектация с шестискоростной «механикой» предлагается чуть дороже — 1 799 900, зато такой автомобиль оборудован системой полного привода. А кроме того, корейская модель располагает самым большим багажным отделением в сегменте — 660/1732 л.