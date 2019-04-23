Девочкины радости: видеообзор обновленного Porsche Macan

В Москве состоялась очередная премьера кроссовера Porsche Macan, не так давно пережившего плановое обновление. В ходе фэйслифтинга штутгартцы заметно освежили переднюю часть автомобиля, его корму, объединив фонари стильной светодиодной полоской. О других изменениях премиального SUV — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
И хотя гордое звание бестселлера марки Porsche в России носит Cayenne, разошедшийся в прошлом году тиражом в 2848 экземпляров, младший кроссовер Macan также является важной моделью для бренда.
К слову, в рейтинге продаж за 2018-й «Макан» расположился на второй строчке, снискав доверие 1451 покупателя.
Подстегнуть интерес россиян к модели призвана обновленная версия кроссовера, уже поступившая в шоу-румы дилеров. Переживший фейслифтинг Porsche Macan не только чуть изменился внешне, но и обзавелся новой информационно-развлекательной системой.
Чем еще порадует покупателей посвежевший SUV — смотрите в нашем видеосюжете.