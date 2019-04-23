Девочкины радости: видеообзор обновленного Porsche Macan

И хотя гордое звание бестселлера марки Porsche в России носит Cayenne, разошедшийся в прошлом году тиражом в 2848 экземпляров, младший кроссовер Macan также является важной моделью для бренда.

К слову, в рейтинге продаж за 2018-й «Макан» расположился на второй строчке, снискав доверие 1451 покупателя.