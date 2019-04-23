Новый Range Rover Evoque пафосно вкатился в Россию

В минувшие выходные в столице компания Jaguar Land Rover представила второе поколение своего самого успешного и продаваемого кроссовера Range Rover Evoque. Автомобиль стал динамичнее, красивее и умнее. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с новинкой поближе.
Машина получила не только более современную и выразительную внешность с ниспадающей крышей и поднимающейся поясной линией, но и выдвижные дверные ручки, как у старшего собрата Velar. Интерьер теперь полностью «оцифрован», «оттачскринен» и стал похож на родственников по бренду.
Самое главное — автомобиль получил новую легкую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), стал еще лучше управляться, да и вообще стал просторнее и комфортнее. Увеличилось пространство для ног для задних пассажиров, а также объем багажника. Особенно порадовало безрамочное зеркало заднего вида с возможностью демонстрации потокового видео с камеры заднего вида в постоянном режиме, получившее имя ClearSight.
А к ставшему уже традиционному круговому обзору на 360 градусов добавился еще и обзор пространства под передней частью автомобиля, именуемый Ground View.
За внедорожные характеристики отвечает более совершенная система интеллектуального полного привода и система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2.
На специально выстроенных искусственных препятствиях новый Evoque мог во всей красе продемонстрировать свои вездеходные возможности — несмотря на «мимимишную» внешность, автомобиль способен довольно на многое вне асфальта. Хотя, именно в этом всегда и заключалась концепция бренда, в JLR во главу угла всегда ставился не только дизайн и эргономика, но и внедорожная составляющая.
Проведя тщательнейший анализ рынка, компания JLR отказалась от трехдверного исполнения Evoque. Кстати, средний возраст покупателя Range Rover Evoque составляет 38 лет, свыше 73% покупателей — женщины. В настоящий момент кроссовер завершает сертификационные испытания. В салонах официальных дилеров новый Range Rover Evoque появится в июне.