Новый Range Rover Evoque пафосно вкатился в Россию

Машина получила не только более современную и выразительную внешность с ниспадающей крышей и поднимающейся поясной линией, но и выдвижные дверные ручки, как у старшего собрата Velar. Интерьер теперь полностью «оцифрован», «оттачскринен» и стал похож на родственников по бренду.

Самое главное — автомобиль получил новую легкую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), стал еще лучше управляться, да и вообще стал просторнее и комфортнее. Увеличилось пространство для ног для задних пассажиров, а также объем багажника. Особенно порадовало безрамочное зеркало заднего вида с возможностью демонстрации потокового видео с камеры заднего вида в постоянном режиме, получившее имя ClearSight.

А к ставшему уже традиционному круговому обзору на 360 градусов добавился еще и обзор пространства под передней частью автомобиля, именуемый Ground View.