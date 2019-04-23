Чем больше, тем лучше: тест-драйв Mercedes-Benz S560 4MATIC

Фото: АвтоВзгляд
Риторический вопрос «что лучше: Мерседес или БМВ» остается без конкретного и внятного ответа уже много десятков лет. Да и не будет на него ответа, в ближайшем будущем уж точно, ибо сам вопрос поставлен некорректно. И вот почему.
Алексей Гусев

Два мастодонта, нет, даже бронтозавра класса премиум настолько разные и самобытные вещи, что сравнивать их просто неправильно. Эта смертельная битва большой немецкой тройки, в которой флагман от «четырех колец» заметно уступает, кажется, не закончится никогда. Первее всех на планете немецкие автомобили неустанно эволюционируют и все ближе подкрадываются к совершенству. А ему, совершенству, как известно, предела нет…

Mercedes-Benz S-класса для нашей страны больше, чем просто хороший и дорогой автомобиль. Это своего рода целый культ, начавшийся еще в лихие 90-е прошлого века со «стосорокового» кузова. S-класс — это показатель статуса, достатка, пафоса и много чего еще, если хотите. Потому любое обновление воспринимается потенциальными владельцами этих лимузинов, как команда бежать к дилеру и обновлять свой S-класс на… слегка обновленный S-класс.

Так вот: обновившаяся «эска» уже вовсю бегает по столичным улицам, внешне распознать рестайлинговую машину довольно просто — передние фары получили дневные ходовые огни, состоящие из трех диодных полосок, и стали обзываться Multibeam LED, задние же фонари обзавелись темным фоном и стали более выразительны.

Кстати, не стоит особо переживать, что в таком автомобиле вас примут за водителя. Все дело в том, что на российском рынке продаются лишь длиннобазные версии, «коротыши» нам недоступны. Так что вполне реально предположить, что на работу хозяин ездит с шофером, а по выходным — сам. Вот в более длинном Maybach владелец, сидящий за рулем будет действительно выглядеть довольно странно и непривычно.

Стоит лишь распахнуть дверь, как в нос тут же шибает вкусный запах дорогой кожи, кругом вставки из натурального дерева и ромбовидная прострочка. Белый салон — это, конечно, красиво, но уж больно непрактично, в почти новой машине водительское сиденье уже окрасилось краской индиго от джинсов предыдущих коллег-водителей.

Зато сами сиденья, как и полагается автомобилю столь пафосного толка, очень удобны, с подогревом, вентиляцией и массажем, а в поворотах они заботливо поджимают боковинки, дабы олигарх-пилот не вывалился из цепких объятий S-класса.

Для пущего комфорта можно самостоятельно настроить цвет подсветки салона из 64 доступных оттенков. Клянусь, приехав вечером домой и поставив машину на стоянку, я еще добрых полтора часа игрался с различными опциями-настройками. Особенно впечатлила возможность регулировки цифрового кокпита на гигантском мониторе, имеются три режима — классический, он же стандартный, прогрессивный, словно в самолете и спортивный кроваво-алого цвета.

Ну и, конечно же, дань времени и современным технологиям — в автомобиле аж две площадки для беспроводной зарядки мобильного телефона. Впрочем, перечислять все навороты S-класса просто-напросто бессмысленно, здесь есть вообще все, что только изобретено в современном автомобилестроении. Пора уже кататься!

Нам на тест досталась версия S560 4MATIC с 4-литровым наддувным мотором впечатляющей мощности 469 л. с. и полным приводом. С таким сердцем этот большой Mercedes просто летает, парит над дорогой на своей мягкой и комфортной пневмоподвеске. Удивительно, но гонять на таком автомобиле совсем не хочется, он создан вовсе не для этого. Эту машину уважают, пропускают на дороге, просто включаешь указатель поворота и можешь начинать перестроение — никто даже и не пикнет своим гудочком. Уважают у нас S-класс, что уж тут говорить.

Стоит лишь захлопнуть за собой дверь, которой можно в принципе и не хлопать, сервоприводы, именуемые в народе «присосками», сами выполнят всю работу и прижмут дверцу к кузову, как мир вокруг тебя меняется. Не слышно вообще ничего, от слова «совсем», настолько хороша здесь шумоизоляция. Звук двигателя невозможно услышать, даже если нажать педаль акселератора до самого пола. В этом случае вас ожидает настолько интенсивный разгон, что реально понимаешь: 469 сил даже для такой крупной машины — излишество.

Да, как уже говорилось, Mercedes валит, но на нем совершенно не хочется наваливать. На такой машине нужно ездить с достоинством, а не предаваться светофорным гонкам словно неоперившийся юнец с комплексом маленького детородного органа. Для полноты картины и ощущений следует включить моднейшую стереосистему Burmester со множеством динамиков и мощным саундом, который будет сотрясать внутренние органы басами из сабвуферов.

Фирменная штука Mercedes вот уже много лет — отменная «верткость», ведь передние колеса, повернутые до упора, слегка ложатся в сторону поворота, что придает большому автомобилю прекрасный радиус разворота. Даже в самых узких местах маневрировать на крупном S-классе не составляет никаких проблем.

Разумеется, задние пассажиры в этом лимузине — цари и Боги. Им предоставлен максимально возможный в рамках сегмента комфорт, сиденья словно в первом классе авиакомпании Emirates, индивидуальные мониторы и климат-контроль. Можно поднять шторки и полностью отгородиться от «смерда», дабы не вникать в чаяния народа, что владельцы таких машин, как правило, и делают.

И это вовсе неудивительно, учитывая нынешнюю цену на S-класс, откорректированную актуальным курсом евровалюты — самый доступный на нашем рынке турбодизельный S350d 4MATIC обойдется в 7 834 000 рублей. Далее по возрастающей.., а за нашего тестового героя S560 4MATIC придется «отслюнявить» совсем уж нескромные 9 410 000 непотопляемых российских рубчиков. Ведь большие деньги, как известно, любят тишину, которой лучше всего наслаждаться в салоне такого автомобиля, как Mercedes-Benz S-klasse.

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23 апреля 2019
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