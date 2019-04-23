Чем больше, тем лучше: тест-драйв Mercedes-Benz S560 4MATIC

Два мастодонта, нет, даже бронтозавра класса премиум настолько разные и самобытные вещи, что сравнивать их просто неправильно. Эта смертельная битва большой немецкой тройки, в которой флагман от «четырех колец» заметно уступает, кажется, не закончится никогда. Первее всех на планете немецкие автомобили неустанно эволюционируют и все ближе подкрадываются к совершенству. А ему, совершенству, как известно, предела нет…
Mercedes-Benz S-класса для нашей страны больше, чем просто хороший и дорогой автомобиль. Это своего рода целый культ, начавшийся еще в лихие 90-е прошлого века со «стосорокового» кузова. S-класс — это показатель статуса, достатка, пафоса и много чего еще, если хотите. Потому любое обновление воспринимается потенциальными владельцами этих лимузинов, как команда бежать к дилеру и обновлять свой S-класс на… слегка обновленный S-класс.