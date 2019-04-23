Чем больше, тем лучше: тест-драйв Mercedes-Benz S560 4MATIC

Нам на тест досталась версия S560 4MATIC с 4-литровым наддувным мотором впечатляющей мощности 469 л. с. и полным приводом. С таким сердцем этот большой Mercedes просто летает, парит над дорогой на своей мягкой и комфортной пневмоподвеске. Удивительно, но гонять на таком автомобиле совсем не хочется, он создан вовсе не для этого. Эту машину уважают, пропускают на дороге, просто включаешь указатель поворота и можешь начинать перестроение — никто даже и не пикнет своим гудочком. Уважают у нас S-класс, что уж тут говорить.

Стоит лишь захлопнуть за собой дверь, которой можно в принципе и не хлопать, сервоприводы, именуемые в народе «присосками», сами выполнят всю работу и прижмут дверцу к кузову, как мир вокруг тебя меняется. Не слышно вообще ничего, от слова «совсем», настолько хороша здесь шумоизоляция. Звук двигателя невозможно услышать, даже если нажать педаль акселератора до самого пола. В этом случае вас ожидает настолько интенсивный разгон, что реально понимаешь: 469 сил даже для такой крупной машины — излишество.

Да, как уже говорилось, Mercedes валит, но на нем совершенно не хочется наваливать. На такой машине нужно ездить с достоинством, а не предаваться светофорным гонкам словно неоперившийся юнец с комплексом маленького детородного органа. Для полноты картины и ощущений следует включить моднейшую стереосистему Burmester со множеством динамиков и мощным саундом, который будет сотрясать внутренние органы басами из сабвуферов.