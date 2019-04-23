Toyota планирует выпустить еще один новый компактный кроссовер

Еще шесть моделей из перечня дюжины запланированных тоже уже были представлены. Это Toyota Corolla нового, двенадцатого по счету, поколения и ее гибридный вариант, плюс возрожденная Supra, чье производство стартовало в Австрии. Добавим к этому дебютировавших на днях на автосалоне в Нью-Йорке Yaris и четвертый Highlander.

Еще о шести новых авто пока ничего не известно. Топ-менеджер североамериканского подразделения бренда Джек Холлис признался в интервью журналу MotorTrend, что на сегодняшний день в разработке находится свежая модульная платформа: она ляжет в основу нового пикапа Toyota Tundra. Так что, скорее всего, грузовичок войдет в этот список новинок.

Кроме того, представитель марки намекнул, что в сегмент компактных SUV отлично впишется еще один «паркетник». Кроссовер займет место в продуктовой линейке между RAV4 и C-HR ближе к последнему, но, похоже, будет иной ценовой категории и с ярко выраженными внедорожными повадками.

Напомним, что Toyota C-HR, представленный на российском рынке, с 1,2-литровым турбомотором мощностью в 115 л. с. оснащен как передним, так и полным приводом. Кстати, есть в арсенале авто и 148-сильный движок объемом 2 л, агрегатированный с вариатором, передающим тягу лишь на передние колеса.