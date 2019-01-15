Дайте кислоты: тест-драйв кроссовера Toyota C-HR

Фото avtovzglyad.ru
Сразу признаюсь, что творения автопроизводителей из Страны восходящего солнца я слегка недолюбливал и не понимал, хотя это чисто субъективная «фишка». Мне не по душе их дизайн, не нравились их «меланхоличные» повадки на дороге, да много чего не догонял я в японском менталитете. Пока не встретил ее…
Михаил Балберов

Еще в 2016 году, впервые увидев на фото нашего «подопытного» C-HR, чуть было не разрыдался то ли от смеха, то ли от неизбежности происходящего — было сильно интересно, сколько саке выпили тойотовские дизайнеры, чтобы явить миру это «красиво страшное произведение». Но, черт возьми, я отказался от этих мыслей и в душе глубоко извинился перед авторами труда, надеясь на «обнуление» кармы, забирая авто на тест-драйв.

В реальности Toyota C-HR выглядит действительно эпатажно, интересно и необычно — по крайней мере именно для данного производителя. Многоэтажная архитектура кузова; рубленые грани переднего бампера, гармонирующие с «накачанными» колесными арками; ниспадающая крыша, придающая машине, как сейчас модно говорить, «стремительный и спортивный» облик.

Фото avtovzglyad.ru

Пусть «тойтовцы» слегка и уподобились своим соотечественникам из Nissan в погоне за оригинальностью, но лично мне их видение «яркого, модного и молодежного» автомобиля намного ближе, чем Juke. Честно сказать, именно для C-HR больше подходит бренд не Toyota, а Scion, который за океаном и позиционируется как «машина для хипстера».

Одним словом, этот городской кроссовер — первая Toyota, вызвавшая у меня яркие положительные эмоции. И причем не только в плане дизайна…

Единственный момент, с которым я готов нескончаемо спорить с маркетологами «до пены», так это цветовая гамма линейки. Друзья, уберите к чертям эти скучнейшие и надоевшие «серые металлики», «белые перламутры» и тому подобные а-ля классические краски — автомобили, подобные по духу бунтарства Toyota C-HR, должны быть исключительно в ярких и даже «кислотных» жизнерадостных цветах.

Это касается и интерьера — будь на тесте авто с салоном не темного, а какого-нибудь «разноцветного» окраса, машина смотрелась бы намного привлекательнее и вызывающе — господа, если уж вы решились на такие смелые эксперименты, так идите до конца, нарушая самые классические и незыблемые, казалось бы, каноны!

Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, производитель действительно проделал огромную работу по салону — «многослойный» пирог передней панели смотрится классно и современно, материалы отделки достойны более «премиального» Lexus. Вы не поверите, но верхняя накладка сделана из мягкого материала, в отличии, скажем, от LX570, где эта панель сооружена из дубового пластика «под кожу» с имитацией прострочки. Умеют же, когда захотят!

Правда, и здесь и не обошлось без пресловутой японской скаредности «на копейки». Ну скажите, ради Будды, почему при столь нужных и полезных «теплых» опциях — обогрев руля только в зоне хвата, а не по всему периметру обода? Экономия 20 сантиметров проволоки? Или почему подогревается только зона «дворников», а не все лобовое стекло?

Также хочется сказать пару «неласковых» про головное устройство. Господа японцы, вы самая технологическая нация в мире, но тогда какого дьявола ваш «головняк», словно пришелец, прибыл из прошлого века? Настолько долго думающего устройства я не видел давно — реакции могли бы быть и пошустрее «дешманских» смартфонов на Android.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Что же касается посадки, то от самураев, честно признаться, я такого совсем не ожидал — отлично «спрофилированные», с ярко выраженной боковой поддержкой передние сиденья, наконец-то подушка оптимальной длины — как говорится, так держать! Спустя сотни километров спина и шея не просятся к массажисту, а задние пассажиры без лишних наговоров переносят дальние вояжи — шутка ли, но колесная база этого, казалось бы, «карлика» всего на пару сантиметров меньше RAV4.

Конечно, из-за купеобразного силуэта и коротких свесов объем багажника Toyota C-HR составляет всего 297 литров, но, тем не менее, пара чемоданов, а также горнолыжное снаряжение (при условии сложенной спинки) для перевозки вполне возможны — все-таки не будем забывать, что это не семейный «дредноут» для покорения тысяч миль, а вполне себе городской «живчик».

О чем, кстати сказать, говорит и мотор — C-HR в тестовой комплектации Cool оснащается турбированной «улиткой» объемом 1,2 литра. И несмотря на всего лишь 115 л. с. и 185 «ньютонов» крутящего момента, этот «карапуз» не только уверенно ускоряется, но еще и позволяет слегка «похулиганить». Да, я и сам в это не верил, пока не попробовал.

Фото avtovzglyad.ru

Отклик на педаль газа отчетлив и ясен, вариатор с семью «виртуальными» ступенями и правда пытается эмулировать классический «гидроавтомат». Хотя для динамичной езды приходится «подкручивать» мотор до 3000–4000 об/мин, что выражается в довольно монотонном и выраженном гуле от трансмиссии. Но это единственный момент, когда в салон проникает посторонний шум — у японцев действительно получилось сделать по-настоящему тихий автомобиль.

Что касается ходовых «повадок» C-HR — то это еще один нюанс, которого я никак не ожидал от Toyota, подавляющее большинство моделей которой «славятся» размеренностью и некой расхлябанностью. Здесь этого нет от слова «совсем» — не знаю, что там напридумывали инженеры, но новая «тележка» TNGA — лучшее, что есть на данный момент у бренда.

Подвески (спереди традиционный McPherson, сзади — многорычажка) «глотают» все шероховатости и неровности дорожного покрытия, машина не кренится в лихих виражах — одним словом, я впервые получил удовольствие за рулем Toyota, не оставив на подушке сиденья все 33 позвонка.

Фото avtovzglyad.ru

Однако не думайте, что полный привод позволит вам «съездить за трактором». Во-первых, C-HR — всего лишь приподнятый хетчбэк с клиренсом в 160 мм, предназначенный максимум для форсирования снежных заносов.

Во-вторых, низко расположенная «губа» переднего бампера абсолютно ограничивает в покорении хоть сколь-нибудь серьезного бездорожья — максимум, на что может рассчитывать владелец, так это на уверенное движение по грунтовке при любой погоде. При этом система ESP (отключается кнопкой на скоростях до 50 км/ч) довольно рано вмешивается в работу, «приглушая» двигатель.

В заключении же стоит сказать, что удовольствие владеть, не побоюсь этого слова, эксклюзивной Toyota обойдется «в копеечку» — самая старшая комплектация оценивается производителем в 2 169 000 рублей, имея в своем арсенале полный привод и 1,2-литровую «наддутую улитку». При этом средняя моноприводная комплектация Hot, но с двухлитровой атмосферной четверкой мощностью 150 л. с. стоит 1 756 000 «деревянных». Что за маркетинговый бог направлял руки в калькуляторе маркетологов, сказать сложно. Можно только предположить, перефразируя известную юмореску: «маленькие, но по пять, большие — но по три».

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15 января 2019
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