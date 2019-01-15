Дайте кислоты: тест-драйв кроссовера Toyota C-HR

Еще в 2016 году, впервые увидев на фото нашего «подопытного» C-HR, чуть было не разрыдался то ли от смеха, то ли от неизбежности происходящего — было сильно интересно, сколько саке выпили тойотовские дизайнеры, чтобы явить миру это «красиво страшное произведение». Но, черт возьми, я отказался от этих мыслей и в душе глубоко извинился перед авторами труда, надеясь на «обнуление» кармы, забирая авто на тест-драйв.
В реальности Toyota C-HR выглядит действительно эпатажно, интересно и необычно — по крайней мере именно для данного производителя. Многоэтажная архитектура кузова; рубленые грани переднего бампера, гармонирующие с «накачанными» колесными арками; ниспадающая крыша, придающая машине, как сейчас модно говорить, «стремительный и спортивный» облик.