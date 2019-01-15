Дайте кислоты: тест-драйв кроссовера Toyota C-HR

Пусть «тойтовцы» слегка и уподобились своим соотечественникам из Nissan в погоне за оригинальностью, но лично мне их видение «яркого, модного и молодежного» автомобиля намного ближе, чем Juke. Честно сказать, именно для C-HR больше подходит бренд не Toyota, а Scion, который за океаном и позиционируется как «машина для хипстера».

Одним словом, этот городской кроссовер — первая Toyota, вызвавшая у меня яркие положительные эмоции. И причем не только в плане дизайна…

Единственный момент, с которым я готов нескончаемо спорить с маркетологами «до пены», так это цветовая гамма линейки. Друзья, уберите к чертям эти скучнейшие и надоевшие «серые металлики», «белые перламутры» и тому подобные а-ля классические краски — автомобили, подобные по духу бунтарства Toyota C-HR, должны быть исключительно в ярких и даже «кислотных» жизнерадостных цветах.

Это касается и интерьера — будь на тесте авто с салоном не темного, а какого-нибудь «разноцветного» окраса, машина смотрелась бы намного привлекательнее и вызывающе — господа, если уж вы решились на такие смелые эксперименты, так идите до конца, нарушая самые классические и незыблемые, казалось бы, каноны!