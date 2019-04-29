Когда в России покажут серийную Renault Arkana

Фото: Renault
Названы сроки российской премьеры многообещающей французской новинки. И хотя мировая премьера купеобразного компактного кроссовера Renault Arkana состоялась еще в прошлом году на Московском автосалоне, не лишним будет напомнить о модели еще раз, незадолго до старта продаж. Тем более, что сейчас нам представят уже серийный «паркетник».
Светлана Ермолаева

Как сообщили представители бренда, новейшая Renault Arkana предстанет перед широкой отечественной публикой 22 мая на специальном мероприятии. Но о старте продаж производитель пока не сообщает. Ожидается, что в дилерские шоу-румы авто прикатит приблизительно в середине лета. Кстати, Россия станет первой страной, где начнутся продажи новой модели, нашедшей свое место в продуктовой линейке между Koleos и Kaptur.

Единственное бюджетное в России кросс-купе оснастят 150-сильным мотором объемом 1,33 л, сочетающимся с вариатором производства японской компании Jatco и системой полного привода. Нельзя сказать, что движок новый: он разработан совместно с Daimler и уже зарекомендовал себя под капотами Renault Megan и Koleos, Nissan Qashqai и X-Trail, а также Mercedes-Benz A-класса и B-класса.

По некоторым данным, это будет не единственный агрегат: в младших версиях SUV получит 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 «лошадей», совмещенный с «механикой» или той же бесступенчатой вариаторной коробкой передач. О всех технических нюансах новинки рынка вы можете очень подробно уззнать здесь.

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29 апреля 2019
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