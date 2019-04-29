Когда в России покажут серийную Renault Arkana

Как сообщили представители бренда, новейшая Renault Arkana предстанет перед широкой отечественной публикой 22 мая на специальном мероприятии. Но о старте продаж производитель пока не сообщает. Ожидается, что в дилерские шоу-румы авто прикатит приблизительно в середине лета. Кстати, Россия станет первой страной, где начнутся продажи новой модели, нашедшей свое место в продуктовой линейке между Koleos и Kaptur.

Единственное бюджетное в России кросс-купе оснастят 150-сильным мотором объемом 1,33 л, сочетающимся с вариатором производства японской компании Jatco и системой полного привода. Нельзя сказать, что движок новый: он разработан совместно с Daimler и уже зарекомендовал себя под капотами Renault Megan и Koleos, Nissan Qashqai и X-Trail, а также Mercedes-Benz A-класса и B-класса.

По некоторым данным, это будет не единственный агрегат: в младших версиях SUV получит 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 «лошадей», совмещенный с «механикой» или той же бесступенчатой вариаторной коробкой передач. О всех технических нюансах новинки рынка вы можете очень подробно уззнать здесь.