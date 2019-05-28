В Россию приехал старый новый кроссовер Сhangan

Габариты компактного Changan CS35 Plus составляют 4335х1825х1660 мм, а колесная база растянута до 2600 мм. Для наших соотечествеников кроссовер укомплектуют 1,6-литровым мотором мощностью 128 л. с. и крутящим моментом в 161 Нм, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой», либо шестидиапазонным «автоматом» Aisin. «Китаец» будет доступен исключительно в переднеприводном варианте.

В базовую комплектацию Comfort входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS, EBD, ESP, противобуксовочная система, функция экстренного торможения, ассистент старта на подъеме и даже датчик контроля давления в шинах. Кроме того, станадртная версия порадует покупателей датчиком света, бортовым компьютером с цветным 4-дюймовым дисплеем на панели приборов, а также 10-дюймовым монитором мультимедийной системы.

В топовом варианте Luxury появятся боковые подушки безопасности, электрорегулировка водительского кресла, климат-контроль, камера заднего вида, система старт/стоп и прочие праздники жизни.

В настоящее время кроссовер находится на последнем этапе российской сертификации, и, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители одного из официальных дилеров Changan, первые машины поступят в автосалоны в конце лета. Тогда же объявят цены.