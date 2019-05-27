Буйство самурая: городской тест-драйв Nissan GT-R

В 2007 году новая модель официально приехала в Россию, однако впечатляющий ценник, безумный транспортный налог, налог на роскошь и чумовой расход самого дорогого 98-го бензина не шибко способствовали объемным продажам. Но японцы никогда не унывали: «Пусть не всем нравятся Nissan, зато все уважают 'Гэтэр»!, — говорят они.

Nissan GT-R — это не просто автомобиль, это — инженерное чудо, которое постоянно эволюционирует. Нет, вы не найдете в нем существенных видимых отличий, разве что слегка улучшена аэродинамика, чуточку увеличены воздухозаборники и жабры…

Все основные изменения скрыты от глаз. А это прибавка в мощности — с 530 до 555 л. с. и на 4 Нм крутящего момента, улучшены аэродинамические свойства и прижимная сила, усилено шасси. Исполинские колесные диски на 20 дюймов получили новый дизайн, четыре огромных патрубка выхлопной системы сделаны из высокопрочного титана.

Да, в интерьере расцвели материалы отделки, появились кое-какие ручки и кнопки обновленного дизайна, но знаете что? Даже если в этой машине вообще не было никакого салона, этого можно было бы и не заметить. Достаточно просто сесть хоть на табурет и нажать кнопочку Start…