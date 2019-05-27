Буйство самурая: городской тест-драйв Nissan GT-R

Как вы отнесетесь к автомобилю заштатной марки Nissan, чья цена стартует с безумных 7 626 000 рублей? Да, поначалу цифра впечатляет, однако стоит лишь сесть за руль и слегка придавить «гашетку», как сразу понимаешь: ценник — ничто за право показать средний палец мажорам на Ferrari или Lamborghini.
Еще бы, ведь из всех автомобилей потягаться с этим японским монстром могут разве что Bugatti да Koenigsegg. Но то — штучные изделия ручной сборки за космические деньги, а наш герой — абсолютно серийный автомобиль, доступный любому желающему, обладающему вышеуказанной суммой.
У себя на родине в Японии Nissan GT-R уже много лет считается культовым автомобилем, мечтой любого дрифтера или стритрейсера. Не просто много лет, а конкретно — с 1964 года, когда мир впервые увидел модель Skyline GT-R.
Несколько поколений этой машины выпускались только для внутреннего рынка и исключительно с правым рулем. Кстати, в одной из серий легендарной франшизы «Форсаж» герой Пола Уокера гоняет как раз на том самом двухцветном «праворуком» Nissan Skyline GT-R, но уже 2002 продуктового года.
В 2007 году новая модель официально приехала в Россию, однако впечатляющий ценник, безумный транспортный налог, налог на роскошь и чумовой расход самого дорогого 98-го бензина не шибко способствовали объемным продажам. Но японцы никогда не унывали: «Пусть не всем нравятся Nissan, зато все уважают 'Гэтэр»!, — говорят они.
Nissan GT-R — это не просто автомобиль, это — инженерное чудо, которое постоянно эволюционирует. Нет, вы не найдете в нем существенных видимых отличий, разве что слегка улучшена аэродинамика, чуточку увеличены воздухозаборники и жабры…
Все основные изменения скрыты от глаз. А это прибавка в мощности — с 530 до 555 л. с. и на 4 Нм крутящего момента, улучшены аэродинамические свойства и прижимная сила, усилено шасси. Исполинские колесные диски на 20 дюймов получили новый дизайн, четыре огромных патрубка выхлопной системы сделаны из высокопрочного титана.
Да, в интерьере расцвели материалы отделки, появились кое-какие ручки и кнопки обновленного дизайна, но знаете что? Даже если в этой машине вообще не было никакого салона, этого можно было бы и не заметить. Достаточно просто сесть хоть на табурет и нажать кнопочку Start…
Битурбированный V6 оживает, причем довольно громко. В мире есть только пять мастеров Takumi, которым дозволено вручную собирать двигатель для GT-R и прикреплять к нему табличку со своим именем.
И вот что самое интересное: на Nissan GT-R можно ездить в спокойном режиме по городу, лишь нежно поглаживая пальцами правой ноги педаль акселератора. Но стоит лишь чуть добавить газку, как кроткий офисный японский клерк в мгновение ока превращается в разъяренного самурая — запас мощности и динамики практически неограничен.
Менее 3 секунд требуется этому болиду, чтобы стрелка одометра пересекла риску «100», а максимальную скорость в городских условиях проверить просто невозможно, но она реально далеко за 300. Сам же спидометр скромно размечен до 350 км/ч…
Nissan GT-R вполне реально позволяет ощутить на себе перегрузки в 3−4g, которые испытывают профессиональные пилоты гоночных болидов и небесных истребителей.
Если нажать педаль газа в пол, то GT-R в прямом смысле отстреливает с места так, что глаза прилипают к затылку, а картинка жизни на мгновение темнеет от перегрузки. Причем, никакой пробуксовки не будет, в момент пиковой нагрузки полный привод распределяется муфтой в пропорции 50/50, при обычном движении вся мощь передается только на заднюю ось.
В любом случае, красивая цифра «555» не даст вам заскучать. А есть еще специальная прошивка R-Mode, увеличивающая мощность до умопомрачительных 730 сил! Правда, говорят, в этом случае, цена автомобиля поднимется еще выше, до совсем уж неприличных 12 миллионов… За руль такого автомобиля нужно садиться подготовленным.
Здесь все по гоночному просто и одновременно сложно. На большой экран выводятся все показатели, можно следить за состоянием и температурой турбин, мотора и масла в коробке, а можно настроить телеметрию для езды по треку. Правда, рассматривать ее вам будет некогда, учитывая бешеную динамику GT-R.
В этой машине нет режима Sport для автоматической коробки передач, зато можно настроить жесткость амортизаторов и остроту рулевого управления. Впрочем, даже в стандартном режиме, этот Nissan валит так, что мало уж точно не покажется.
А если надоест слушать свист турбин и рев мотора, можно включить мощнейшую аудиосистему Bose с 11 динамиками и двумя сабвуферами, прокачав себе грудную клетку.
Наш тест показал: на бешеном болиде по имени Nissan GT-R можно ездить в спокойном режиме обычного городского автомобиля, а можно отжигать на нем так, что ни один патрульный автомобиль никогда в жизни вас не догонит. При самом нежном обращении с правой педалью, машина будет кушать 17—18 литров 95-го (слава богу, хоть так) бензина, при агрессивной езде — все 27 литров.
Так что если первичные затраты в виде стоимости, налога и текущих расходов вас не пугают, можно смело бежать к дилеру и оформлять заказ (читай — ипотеку). Только не забывайте про камеры контроля скорости…