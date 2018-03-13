Китайский кроссовер Changan CS35 сменил поколение

Фото: autohome.com.cn
Компания Changan готовит к премьере следующую генерацию кроссовера CS35. Первые фотографии модели, которая обзавелась новыми моторами и дополнительными опциями, накануне просочились в интернет.
Виктория Базылева

Первый Changan CS35 увидел свет еще в 2012 году — через год автомобили поступили к китайским дилерам, в начале 2014-го модель добралась и до России. Теперь же к дебюту готовится второе поколение кроссовера — на внутреннем авторынке он появится в ближайшие месяцы. До нас новинка, вероятно, доберется еще очень и очень нескоро. Россияне до сих пор ожидают выхода рестайлингового автомобиля первой генерации, который продается в Поднебесной с начала прошлого года.

Судя по фотографиям, опубликованным местными СМИ, Changan CS35 преобразился кардинально. Кроссовер обзавелся видоизмененной передней и задней оптикой, перелицованной радиаторной решеткой и подретушированными бамперами. Кроме того, автомобиль увеличился в размерах — он вытянулся до 4335 мм в длину, до 1825 мм в ширину и до 1660 мм в высоту. Колесная база новинки составляет 2600 мм, что на 40 мм больше, нежели у ее предшественника.

Фото: autohome.com.cn

По предварительным данным, в движение CS35 приводится 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 л. с. Он может агрегатироваться как с пятискоростной «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом». Привод традиционно для китайских кроссоверов — исключительно на передние колеса.

В список оборудования нового CS35 вошли светодиодная оптика, климат-контроль, мультимедийный комплекс с увеличенным тачпадом, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой. Кроме того, машины оснащаются электронным ручным тормозом, круиз-контролем и даже панорамной крышей с люком.

Остается лишь добавить, что приобрести Changan CS35 в нашей стране на сегодняшний день можно за 730 000 рублей. Дорестайлинговый кроссовер, ориентированный на Россию, безальтернативно комплектуется 1,6-литровым 113-сильным мотором, работающим с пятискоростной «механикой» и четырехступенчатым «автоматом».

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13 марта 2018
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