Китайский кроссовер Changan CS35 сменил поколение

Первый Changan CS35 увидел свет еще в 2012 году — через год автомобили поступили к китайским дилерам, в начале 2014-го модель добралась и до России. Теперь же к дебюту готовится второе поколение кроссовера — на внутреннем авторынке он появится в ближайшие месяцы. До нас новинка, вероятно, доберется еще очень и очень нескоро. Россияне до сих пор ожидают выхода рестайлингового автомобиля первой генерации, который продается в Поднебесной с начала прошлого года.

Судя по фотографиям, опубликованным местными СМИ, Changan CS35 преобразился кардинально. Кроссовер обзавелся видоизмененной передней и задней оптикой, перелицованной радиаторной решеткой и подретушированными бамперами. Кроме того, автомобиль увеличился в размерах — он вытянулся до 4335 мм в длину, до 1825 мм в ширину и до 1660 мм в высоту. Колесная база новинки составляет 2600 мм, что на 40 мм больше, нежели у ее предшественника.