Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60

А ждать долго не придется. Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне. Кроссовер 2019 модельного года, как и прежде, представят в четырех комплектациях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech. Авто укомплектовано тем же 3,5-литровым бензиновым V6, «разогретым» до 283 л. с. (плюс 21 «лошадка»), работающим вкупе с вариатором и системой полного привода.

Но не стоит полагать, что на этом все. «Паркетник» в двух старших версиях — на выбор покупателя — вооружили еще и гибридным агрегатом с 2,5-литровым бензиновым движком, суммарно развивающем до 250 сил. Ему аккомпанирует тот же вариатор, распределяющий тягу на все колеса.

По умолчанию модель оснащается круиз-контролем, системой запуска мотора с кнопки и новым мультимедийным комплексом с восьмидюймовым монитором и камерой заднего вида. Кроме того, японские разработчики добавили кроссоверу комфорта и безопасности: восемь айрбэгов, функция бесконтактного открытия пятой двери, адаптивное переднее освещение и трехзонный климат-контроль.

Ценник на новинку стартует от 3 145 000 рублей. Но стоит отметить, что все вышеперечисленные навороты обойдутся в довольно внушительную сумму. Напомним, что сегодня дореформенный QX60 оценивается в 2 820 000 «целковых».