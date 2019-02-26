Infiniti QX60: лучший за свои деньги

Качество определяют на основе рейтинга безопасности и надежности, подготовленного экспертами издания U. S. News. А ценность высчитывают на основе прогнозирования расходов при пятилетнем владении. Эти данные предоставляют специалисты компаний Vincentric и TrueCar.

В России Infiniti QX60, ставший «Лучшим премиальным трехрядным кроссовером за свои деньги», предлагают в четырех комплектациях с 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 265 л. с., агрегатированным с вариатором. Ценник на победителя стартует от 2 820 000 рублей.

Стоит отметить, что среди лучших нашлись и другие модели, знакомые отечественным потребителям. Так, Honda CR-V получила статус лучшего компактного SUV за свои деньги, KIA Soul победил среди компактных легковушек, а Toyota Camry — среди среднеразмерных авто. Nissan Murano стал лучшим двухрядным «паркетником», KIA Sorento — лучшим трехрядным кроссовером, KIA Stinger почему-то победила среди премиальных малолитражек.