Кроссоверы Infiniti QX60: лучший за свои деньги Фото: Infiniti

Большой Infiniti QX60 2019 модельного года стал одним из 14 номинантов премии Best Cars for the Money («Лучшее авто за свои деньги»). Победителей определяют по совокупности двух параметров — качество и ценность.