Корейцы показали первое официальное изображение новейшего кроссовера KIA XCeed

Новый KIA XCeed, ставший четвертым представителем семейства «Сидов», создавала команда художественной студии бренда во Франкфурте-на-Майне под руководством вице-президента по дизайну Грегори Гийома.

На фото новинку можно рассмотреть лишь в профиль. Но на снимке отчетливо видно, что автомобиль получил купеобразный кузов, задний спойлер и увеличенный дорожный просвет, правда, точные характеристики пока держатся в секрете. Также авто отличается низкой посадкой водителя и улучшенной обзорностью.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», XCeed оснастят системой полного привода. Можно предположить, что моторы модель унаследует от своих собратьев. Так что в силовой гамме ожидаются 1,4-литровый движок мощностью 100 л. с., 128-сильный агрегат объемом 1,6 л. и турбомотор с отдачей в 140 «лошадок».

Кстати, мировая премьера «Икссида» пройдет не на Франкфуртском автосалоне предстоящей осенью, как поговаривали, а гораздо раньше — 26 июня.