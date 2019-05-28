Renault Arkana меняет цвет, но не ценник

Представленный нашим соотечественникам 23 мая Renault Arkana пока что доступен в единственной и не самой бюджетной версии Edition One со 150-сильным мотором, работающим в паре с вариатором X-Tronic, и богатой начинкой. Автомобиль можно приобрести лишь в онлайн-магазине, где удаленно не только могут принять оплату, но и оформить кредит.

Но для покупателей «паркетника», уже разлетевшегося тиражом в 230 экземпляров (что не так уж и много, если учесть ежемесячные продажи бренда в России, превышающие 12 000 машин), маркетологи решили разнообразить автомобиль, представив еще один оттенок окраски — коричневый. К этому цвету, действительно, люди, как правило, не равнодушны: он либо привлекает, либо отталкивает, вызывая различные ассоциации.

Напомним, что в будущем «Аркана» будет доступна и в комплектациях попроще. Так, на вооружении модели имеется еще и 144-сильный двигатель объемом 1,6 л, агрегатированный с шестиступенчатой МКП. Но на данный момент ценник на автомобиль стартует от 1 419 990 рублей.