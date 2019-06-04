Что делать, если гаишник остановил машину и долго не подходит к водителю

В любом случае самовольно уезжать не следует, так как сотрудник ГИБДД действительно может замешкаться и увлечься проверкой документов других водителей. Если же он просто стоит, курит и мирно разговаривает с коллегой, то направьте на него объектив видорегистратора. За неимением такового смело включайте видеокамеру на смартфоне и подождите минут пять—семь. Если по прошествии этого времени страж порядка так и не соизволил сдвинуться с места, вам придется выйти из машины и, не выключая камеры, подойти к нему, чтобы попросить объяснений.

Не помогло? Смело звоните в дежурную часть, а еще лучше — в службу собственной безопасности или по телефону доверия ГИБДД, который обычно указан на бортах патрульных машин. Сообщите в мельчайших подробностях, что происходит, где вас остановили, и не забудьте указать номер автомобиля ДПС и звание стража порядка. Если прошло много времени, поставьте сотрудников перед фактом, что вы сильно торопитесь по вине нарушающего регламент инспектора и намерены уехать. Те же самые действия уместны в случае, если гаишник слишком увлекся проверкой документов других водителей, а про вас забыл.