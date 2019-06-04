Что делать, если гаишник остановил машину и долго не подходит к водителю

Большинство автовладельцев наверняка были свидетелями, как сотрудники ДПС останавливают почти все подряд проезжающие автомобили, в буквальном смысле устраивая из них на обочине очередь. Обычно это случается при проведении рейдов и спецопераций. Частенько в такой ситуации стражи порядка вынуждают ждать водителей, игнорируя их долгое время. Что делать в такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Согласно ПДД, водители обязаны останавливаться при первом требовании сотрудника ГИБДД в указанном им месте. Но и тот в свою очередь должен следовать внутреннему Административному регламенту, который открытым текстом обязывает его «без промедления подойти к водителю» (пункт 89). А раз так, то если вас, к примеру, задерживают более, чем на пять минут, возникает вполне естественное желание уехать.
Но в этом случае полицейский может демонстративно устроить красочную погону, а затем предъявитьпретензии в соотвестствии со ст. 19.3 КоАП, согласно которой за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции вам светит административный арест на 15 суток. Хотя по-хорошему здесь вполне хватило бы ст. 12.25.2 КоАП РФ, предусматривающей за невыполнение требования об остановке транспортного средства штраф от 500 до 800 рублей.
В любом случае самовольно уезжать не следует, так как сотрудник ГИБДД действительно может замешкаться и увлечься проверкой документов других водителей. Если же он просто стоит, курит и мирно разговаривает с коллегой, то направьте на него объектив видорегистратора. За неимением такового смело включайте видеокамеру на смартфоне и подождите минут пять—семь. Если по прошествии этого времени страж порядка так и не соизволил сдвинуться с места, вам придется выйти из машины и, не выключая камеры, подойти к нему, чтобы попросить объяснений.
Не помогло? Смело звоните в дежурную часть, а еще лучше — в службу собственной безопасности или по телефону доверия ГИБДД, который обычно указан на бортах патрульных машин. Сообщите в мельчайших подробностях, что происходит, где вас остановили, и не забудьте указать номер автомобиля ДПС и звание стража порядка. Если прошло много времени, поставьте сотрудников перед фактом, что вы сильно торопитесь по вине нарушающего регламент инспектора и намерены уехать. Те же самые действия уместны в случае, если гаишник слишком увлекся проверкой документов других водителей, а про вас забыл.