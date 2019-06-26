Китайцы везут в Россию новый кроссовер Changan CS35 Plus

Начнем с главного: компактный Changan CS35 Plus нового поколения оснастят 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 128 л. с., работающим как с пятиступенчатой «механикой», так и с шестискоростной АКП японской компании Aisin. Привод — без вариантов — передний.

В длину автомобиль достигает 4335 мм (против 4160 мм предшественника), в ширину — 1825 мм (+ 5 мм) при ширине в 1660 мм (- 10 мм).

«Паркетник» будет представлен в двух комплектациях — Comfort и Luxury. По умолчанию авто укомплектуют парой подушек безопасности, антипробуксовочной системой и помощником при старте на подъеме.

Кроме того, в списке оснащения найдутся датчики давления в шинах, приборка с четырехдюймовым информационным дисплеем и мультимедийный комплекс с монитором диагональю 10 дюймов.

В варианте побогаче CS35 Plus будет щеголять системой бесключевого доступа, климат-контролем и камерой заднего вида. Китайская новинка уже проходит необходимую сертификацию для продаж на российском рынке. Ожидается, что авто выкатят осенью. Прайс на кроссовер будет объявлен позже. По слухам, авто оценят в 900 000 рублей.

Напомним, что сейчас в России Changan продает два «паркетника»: дореформенный Changan CS35 с ценником, стартующим от 819 900, и CS75, чья покупка обойдется в 2 329 900 «целковых».