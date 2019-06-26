3 полноприводных рамных внедорожника дешевле 600 000 рублей

Suzuki Jimny

Не смотрите, что он маленький. Suzuki Jimny — настоящий внедорожник. У него крепкая рама лестничного типа, мосты. А короткая база отлично показывает себя на бездорожье. Ну а если он застрянет, его и на руках можно вытащить.

На вторичном рынке продают машины 2008 года выпуска с пробегом от 90 000 км. Цены начинаются от 420 000 ₽

Под капотом Jimny работает бензиновый мотор 1,3 литра и мощностью 85 л. с. В паре с ним — четырехступенчатый автомат. Двигатель оснащен системой рециркуляции отработавших газов EGR. Клапан этой системы надо регулярно чистить. Иначе, если он засорится, двигатель станет неустойчиво работать на холостом ходу. И может даже глохнуть.

Основная проблема внедорожника — раздаточная коробка. Часто в ее поломке виноваты владельцы, которые просто не умеют ей пользоваться. Отметим также неумелый тюнинг. Различных комплектующих на Jimny продают немало, вот люди и ставят, скажем, огромные колеса и «мудовую резину», а потом ремонтируют ходовую часть.