3 полноприводных рамных внедорожника дешевле 600 000 рублей

Nissan Patrol
Еще один «танк в смокинге» — Patrol пятого поколения, до сих пор почитаем нашими покупателями. Сейчас на рынке есть автомобили 2001—2003 годов выпуска с пробегом от 200 000 км. Цены от 550 000 до 600 000 ₽
Под капотом дизель объемом 3 литра и мощностью 158 л. с. На таком солидном пробеге дизель уже требует литров 15 солярки на сотню, и новому владельцу к этому надо быть готовым.
В свое время Nissan провел отзывную кампанию, которая была связана с неполадками в системе охлаждения этого мотора и прогаром поршней. Еще одна проблема связана с гидравлическим натяжителем поликлинового ремня, которым приводятся все навесные агрегаты. Так что за его состоянием надо следить.
Не слишком долго живут передние тормозные диски, да и вообще Patrol не очень хорошо тормозит. На это жалуются многие владельцы. А после пробега под 300 000 км начинает течь рулевой редуктор.
Все автомобили, которые есть в продаже, уже пробежали прилично, и требуют обслуживания и ремонта. Так что не стоит покупать Patrol на последние деньги. Но если вы все-таки на это согласитесь, станете обладателем культового внедорожного крейсера, которому нипочем, как серьезное бездорожье, так и длинные перегоны по асфальту.