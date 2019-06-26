3 полноприводных рамных внедорожника дешевле 600 000 рублей

Водить рамный внедорожник — мечта любого настоящего мужчины. Но что делать, если денег не так много. Добро пожаловать на вторичный рынок. Тут в достатке подобной техники. Портал «АвтоВзгляд» выбрал три машины, которым не страшен даже самый лютый «оффроуд». Если, конечно, они не развалятся по пути…
Ефим Розкин

Прочная рама, мосты, короткие свесы кузова. Эти машины — настоящие проходимцы. Поэтому при покупке имейте ввиду, что прежние хозяева выезжали на них месить грязь. А значит к диагностике каждого авто надо отнестись со всей серьезностью.

Неплохо иметь в загашнике и некую сумму для замены расходников и ремонта ходовой. Те, кого это не остановит, станут обладателями поистине культовых машин.

Suzuki Jimny

Не смотрите, что он маленький. Suzuki Jimny — настоящий внедорожник. У него крепкая рама лестничного типа, мосты. А короткая база отлично показывает себя на бездорожье. Ну а если он застрянет, его и на руках можно вытащить.

На вторичном рынке продают машины 2008 года выпуска с пробегом от 90 000 км. Цены начинаются от 420 000 ₽

Под капотом Jimny работает бензиновый мотор 1,3 литра и мощностью 85 л. с. В паре с ним — четырехступенчатый автомат. Двигатель оснащен системой рециркуляции отработавших газов EGR. Клапан этой системы надо регулярно чистить. Иначе, если он засорится, двигатель станет неустойчиво работать на холостом ходу. И может даже глохнуть.

Основная проблема внедорожника — раздаточная коробка. Часто в ее поломке виноваты владельцы, которые просто не умеют ей пользоваться. Отметим также неумелый тюнинг. Различных комплектующих на Jimny продают немало, вот люди и ставят, скажем, огромные колеса и «мудовую резину», а потом ремонтируют ходовую часть.

Toyota Land Cruiser 80

На рынке есть еще один легендарный автомобиль — Toyota Land Cruiser 80, выпущенный в 1997 году. Правда, пробеги таких машин приличные — от 250 000 км. Зато цены «вкусные» — от 500 000 ₽

Под капотом, как правило, стоит 4,5-литровый бензиновый мотор мощностью 205 л. с. который работает в паре с механикой. Он потребляет только 95-й бензин.

Поскольку на одометре экземпляров более 200 000 км, предположим, что прежние хозяева уже поменяли водяную помпу и термомуфту вентилятора Это основные слабые места автомобиля с таким пробегом. А вот мотору надо уделить особое внимание. У него надежная система впрыска, которая служит по 150 000—200 000 км. Но у нас-то пробег больше. Значит определенные болячки могут вылезти. Хотя 250 000 км пробега для японских моторов далеко не предел.

Nissan Patrol

Еще один «танк в смокинге» — Patrol пятого поколения, до сих пор почитаем нашими покупателями. Сейчас на рынке есть автомобили 2001—2003 годов выпуска с пробегом от 200 000 км. Цены от 550 000 до 600 000 ₽

Под капотом дизель объемом 3 литра и мощностью 158 л. с. На таком солидном пробеге дизель уже требует литров 15 солярки на сотню, и новому владельцу к этому надо быть готовым.

В свое время Nissan провел отзывную кампанию, которая была связана с неполадками в системе охлаждения этого мотора и прогаром поршней. Еще одна проблема связана с гидравлическим натяжителем поликлинового ремня, которым приводятся все навесные агрегаты. Так что за его состоянием надо следить.

Не слишком долго живут передние тормозные диски, да и вообще Patrol не очень хорошо тормозит. На это жалуются многие владельцы. А после пробега под 300 000 км начинает течь рулевой редуктор.

Все автомобили, которые есть в продаже, уже пробежали прилично, и требуют обслуживания и ремонта. Так что не стоит покупать Patrol на последние деньги. Но если вы все-таки на это согласитесь, станете обладателем культового внедорожного крейсера, которому нипочем, как серьезное бездорожье, так и длинные перегоны по асфальту.

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26 июня 2019
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