Новые подробности о пикапе Renault Duster для России

Кроссовер Duster продают в Старом Свете под румынским брендом Dacia. Компания хочет расширить количество модификаций модели, не ограничиваясь лишь SUV. Потому скоро европейцам предложат и пикап. Уверены, его обязательно привезут и к нам.
С конца 2017 года в Европе продают второе поколение кроссовера Duster.
Кристоф Дриди, глава Automobile Dacia и Groupe Renault Romania давно намекал, что количество модификаций бюджетного кроссовера расширят. В интервью интернет-порталу News.ro он так и сказал: «У нашего малыша должны быть браться и сестры.»
Так, собственно, и вышло.
В начале этого года компания объявила, что пикап уже проходит финальные испытания и сертификацию. То есть в продаже машина должна появиться во второй половине года.
Логично предположить, что российские продажи пикапа стартуют в одно время с презентацией на нашем рынке второго поколения Duster. Но пока французы не спешат вести его в Россию, предпочитая предлагать морально устаревшее первое поколение бюджетного SUV, пережившего рестайлинг в 2015 году.
Кстати, ведь и у первого «Дастера» тоже есть пикап. Такой продают в Аргентине, под названием Oroch. Его дорожный просвет — 210 мм — то, что нужно для наших дорог. Почему бы не привезти к нам и его?