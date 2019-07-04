Новые подробности о пикапе Renault Duster для России

В начале этого года компания объявила, что пикап уже проходит финальные испытания и сертификацию. То есть в продаже машина должна появиться во второй половине года.

Логично предположить, что российские продажи пикапа стартуют в одно время с презентацией на нашем рынке второго поколения Duster. Но пока французы не спешат вести его в Россию, предпочитая предлагать морально устаревшее первое поколение бюджетного SUV, пережившего рестайлинг в 2015 году.

Кстати, ведь и у первого «Дастера» тоже есть пикап. Такой продают в Аргентине, под названием Oroch. Его дорожный просвет — 210 мм — то, что нужно для наших дорог. Почему бы не привезти к нам и его?