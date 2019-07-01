Как автовладельцы попадают на деньги, слишком сильно натягивая шланг бензоколонки

Типичная ситуация. Приехал на заправку, а там все колонки заняты. Но заправиться надо срочно. Не то опоздание в аэропорт, на вокзал или важную встречу гарантировано. И вот одна из машин уезжает. Но как назло только от той колонки, которая неудобна. Заправочная горловина у вашей машины находится, скажем, по левому борту, а подъезжать к колонке надо правым. Конечно, можно развернуться, но время дорого. Поэтому многие люди решают подъехать к той колонке, которая оказалась свободна, а потом тянуть заправочный пистолет вместе со шлангом. Авось, длины хватит.
Заплатил за воздух
Даже если длины шланга хватило, и заправочный пистолет удалось засунуть в горловину бака авто, шланг можно пережать, или повредить муфту, которая устанавливается между пистолетом и шлангом. В этих случаях происходит аварийная остановка подачи топлива. При закрытом отсекателе пистолета поступающий через объемомер (система для измерения количества топлива) бензин возвращается через систему рекуперации паров. Поэтому если сильно перетянуть шланг, возможна ситуация, что топливо в бак автомобиля не пойдет, а вот счетчик будет считать литры. Если вы это заметили, обратитесь к сотрудникам АЗС. Они должны залить в бак тот объем топлива, за который вы заплатили.
Повреждение колонки
Что будет, если оторвал шланг или заправочный пистолет? Сейчас все современные топливозаправочные комплексы снабжены так называемыми разрывными муфтами. Если по невнимательности забыть вытащить пистолет из заливной горловины и резко газануть с места, то такая муфта предотвратит отрывание шланга. Ну а заправочный пистолет уедет вместе с машиной. Кстати, разрывные муфты бывают и многоразовые. Так что если устройство сработает штатно, ущерба АЗС вовсе не будет. Однако надо иметь ввиду, что такой случай трактуется как ДТП. А покидать место происшествия нельзя, иначе можно прав лишиться. Так что с заправки лучше спешно не уезжать, а пистолет вернуть.
Вывернул колонку
Что если муфта не сработала? За пистолетом потянулся шланг, а шланг погнул или вовсе выворотил колонку с «корнем». Все это сопровождается фонтанированием бензина, криками и беготней. За все это человеку платить не придется. Ущерб полностью на совести владельца заправки. В том, то муфта не сработала — вины водителя нет. Кстати, разрывная муфта стоит всего 5000 ₽ Для АЗС — сущие копейки. Если же владелец заправки требует возместить ущерб, единственный способ доказать свою правоту — идти в суд.