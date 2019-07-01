Как автовладельцы попадают на деньги, слишком сильно натягивая шланг бензоколонки

Повреждение колонки

Что будет, если оторвал шланг или заправочный пистолет? Сейчас все современные топливозаправочные комплексы снабжены так называемыми разрывными муфтами. Если по невнимательности забыть вытащить пистолет из заливной горловины и резко газануть с места, то такая муфта предотвратит отрывание шланга. Ну а заправочный пистолет уедет вместе с машиной. Кстати, разрывные муфты бывают и многоразовые. Так что если устройство сработает штатно, ущерба АЗС вовсе не будет. Однако надо иметь ввиду, что такой случай трактуется как ДТП. А покидать место происшествия нельзя, иначе можно прав лишиться. Так что с заправки лучше спешно не уезжать, а пистолет вернуть.