Новый кроссовер Opel встает на российский конвейер

Французский автостроитель на заводе в Калуге наладит сборку Peugeot Expert и Traveller, а также Citroёn Jumpy и SpaceTourer в полноприводных модификациях. Кроме того, там же локализуют производство моторов, включив в процесс литье и ковку. А еще начнут изготавливать коробки передач.

Поклонники «Опеля» наверняка обрадуются новости о сборке минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter. Напомним, что на первых порах будут три модели вернувшегося бренда: кроме вэна и микроавтобуса, покупатели получат еще и компактный кроссовер Opel Grandland X. «Паркетник», построенный на одной платформе с Peugeot 3008, будут привозить из Германии с завода в Айзенахе. И если вы запамятовали, до запуска на рынок «Опелей» осталось ждать совсем недолго — до четвертого квартала 2019 года.