Новый кроссовер Opel встает на российский конвейер

Фото: leparisien.fr
Весной группа PSA подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом России. Теперь вопрос решен — документы подписаны. Французы готовы инвестировать в российское производство: наращивать производственные мощности, углублять локализацию, расширять модельный ряд.
Светлана Ермолаева

Французский автостроитель на заводе в Калуге наладит сборку Peugeot Expert и Traveller, а также Citroёn Jumpy и SpaceTourer в полноприводных модификациях. Кроме того, там же локализуют производство моторов, включив в процесс литье и ковку. А еще начнут изготавливать коробки передач.

Поклонники «Опеля» наверняка обрадуются новости о сборке минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter. Напомним, что на первых порах будут три модели вернувшегося бренда: кроме вэна и микроавтобуса, покупатели получат еще и компактный кроссовер Opel Grandland X. «Паркетник», построенный на одной платформе с Peugeot 3008, будут привозить из Германии с завода в Айзенахе. И если вы запамятовали, до запуска на рынок «Опелей» осталось ждать совсем недолго — до четвертого квартала 2019 года.

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3 июля 2019
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