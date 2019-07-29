Японцы дразнят тизером нового Nissan Juke

Фото: Nissan
Компактный Nissan Juke второго поколения, закутанный в плотный камуфляж, уже неоднократно попадался в объективы шпионских камер. На сей раз свежий кроссовер стал героем официального тизера. Чем порадует «японец» поклонников марки?
Светлана Ермолаева

По фото, где автостроитель представил лишь очертания Nissan Juke новой генерации, можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, «паркетник» поменял угол наклона задних стоек, получив ныне модный купеобразный силуэт. А, во-вторых, автомобиль обрел новый спойлер и оптику.

Назначена дата премьеры нового Nissan Juke — 3 сентября 2019 года.

Кстати, о том, что модель поменяла освещение, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Второй Juke обзавелся дневными ходовыми огнями и задними фонарями новой формы: они потеряли очертания бумеранга. Но общий неординарный внешний вид кроссовер сохранил. Так что новинка не лишится покупателей, полюбивших авто за оригинальную внешность.

Авто переехало на более современную платформу CMF-B, поддерживающую не только классические двигатели внутреннего сгорания, но и электромоторы.

Прикатит ли новый «Джук» к отечественным потребителям, пока не ясно. По некоторым сведениям, Nissan собирается вывести модель с российского рынка. Причина проста — слишком низкий спрос. Кстати, по тем же мотивам продуктовую линейку покинет и спорткар GT-R. Правда, официальные представители бренда комментировать эти слухи пока не спешат.

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29 июля 2019
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