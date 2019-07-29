Японцы дразнят тизером нового Nissan Juke

По фото, где автостроитель представил лишь очертания Nissan Juke новой генерации, можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, «паркетник» поменял угол наклона задних стоек, получив ныне модный купеобразный силуэт. А, во-вторых, автомобиль обрел новый спойлер и оптику.

Назначена дата премьеры нового Nissan Juke — 3 сентября 2019 года.

Кстати, о том, что модель поменяла освещение, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Второй Juke обзавелся дневными ходовыми огнями и задними фонарями новой формы: они потеряли очертания бумеранга. Но общий неординарный внешний вид кроссовер сохранил. Так что новинка не лишится покупателей, полюбивших авто за оригинальную внешность.

Авто переехало на более современную платформу CMF-B, поддерживающую не только классические двигатели внутреннего сгорания, но и электромоторы.

Прикатит ли новый «Джук» к отечественным потребителям, пока не ясно. По некоторым сведениям, Nissan собирается вывести модель с российского рынка. Причина проста — слишком низкий спрос. Кстати, по тем же мотивам продуктовую линейку покинет и спорткар GT-R. Правда, официальные представители бренда комментировать эти слухи пока не спешат.