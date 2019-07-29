На машине в Крым через Северный Кавказ: чего опасаться в дальней дороге

Один из самых счастливейших моментов для любителей покорять на автомобиле пространство и время — это когда в самом начале долгожданного отпуска садишься в загруженный кроссовер, а навигатор указывает до цели трехзначное или четырехзначное число в километрах. И вдвойне радостно от того, что путешествуешь с близкими людьми, да еще в машине, рулить которой — сплошное удовольствие.

Покоритель пространства

Флагман марки Hyundai Santa Fe на своей территории готов льстить в открытую и водителю, и пассажирам. Объемные передние сиденья, оснащенные выдвижными подушками и памятью настроек, гостеприимны даже для рулевых с нестандартной комплекцией — места предостаточно, все под рукой и буквально ничто не омрачает долгое пребывание на водительском месте.

Берегут силы рулевое управление и подвеска — на трассе это большое невозмутимое судно стабильно удерживает траекторию движения и радует великолепной плавностью хода — подруливать приходится по минимуму. Штурвал в меру информативен и обладает оптимальной реакцией на высоких скоростях, что позволяет водителю длительное время рулить и не чувствовать усталости.