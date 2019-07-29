На машине в Крым через Северный Кавказ: чего опасаться в дальней дороге

Фото Денис Халфин
Идеальное транспортное средство для семейного путешествия к южным морям должно быть вместительным и экономичным. Дизельный Hyundai Santa Fe справился с этой ролью на «пять с плюсом». Благодаря этой колеснице нам удалось прожить около шести тысяч верст с максимальным комфортом и минимальными затратами. Путь от Москвы до Черного моря и обратно, а также горные серпантины вдоль побережья Северного Кавказа и восточной части Крыма оказались приятным и легким испытанием для большого «корейца».
Денис Халфин

Один из самых счастливейших моментов для любителей покорять на автомобиле пространство и время — это когда в самом начале долгожданного отпуска садишься в загруженный кроссовер, а навигатор указывает до цели трехзначное или четырехзначное число в километрах. И вдвойне радостно от того, что путешествуешь с близкими людьми, да еще в машине, рулить которой — сплошное удовольствие.

Покоритель пространства

Флагман марки Hyundai Santa Fe на своей территории готов льстить в открытую и водителю, и пассажирам. Объемные передние сиденья, оснащенные выдвижными подушками и памятью настроек, гостеприимны даже для рулевых с нестандартной комплекцией — места предостаточно, все под рукой и буквально ничто не омрачает долгое пребывание на водительском месте.

Берегут силы рулевое управление и подвеска — на трассе это большое невозмутимое судно стабильно удерживает траекторию движения и радует великолепной плавностью хода — подруливать приходится по минимуму. Штурвал в меру информативен и обладает оптимальной реакцией на высоких скоростях, что позволяет водителю длительное время рулить и не чувствовать усталости.

Деликатная подвеска совсем не замечает мелкие шероховатости асфальта и добросовестно гасит колебания на непредсказуемой грунтовке. Так что объездные пути по дорогам местного назначения в Ростовской области и Краснодарском крае большого «корейца» не напугают.

Экономия и темперамент

Средний расход топлива полноприводного Hyundai Santa Fe с 2,2-литровым турбодизелем CRDi мощностью 200 л. с. во время путешествия составил 9 литров на сто километров. При этом кроссовер порадовал задорным темпераментом — тяговитый мотор мгновенно просыпался на самых низах, а новый восьмиступенчатый «автомат» филигранно жонглировал передачами, с азартом разгоняя тяжелый кроссовер. Не терялся «кореец» и на крутых подъемах горных серпантинов, сохраняя оптимальные обороты — эластичный турбодизель и проворный «автомат» работали уверенно и слаженно. Так что дизельный вариант Hyundai Santa Fe — прекрасный пример сбалансированного экономичного автомобиля с результативной динамикой.

Конечно, флагман корейской марки предлагает в помощь водителю полный комплекс электронных ассистентов. В затяжном полете по M4 особенно пришлись кстати адаптивный круиз-контроль и система контроля полосы движения.

Напомним, Hyundai Santa Fe четвертого поколения создан на платформе предшественника, растянутой на 65 мм — до 2765 мм. В результате длина его кузова достигает 4770 мм, а объем багажного отделения составляет 625/1695 л. Этого вполне хватило не только для действительно необходимых в семейном путешествии вещей, но и для прочего барахла из разряда «на всякий случай».

Места на втором ряду предостаточно, центральный тоннель на полу почти отсутствует — его высота минимальна. Благодаря двум отдельным USB-разъемом у обоих детей-школьников была возможность одновременно заряжать свои гаджеты. Удобный подлокотник с подстаканниками поровну разделял зоны комфорта, что очень важно в длительной поездке.

Дорога

Те, кто путешествует к Черному морю не в первый раз, кардинальных изменений на трассе М4 «Дон» не заметят. Никуда не делись многокилометровые пробки в районе населенных пунктов Лосево и Павловск в Воронежской области, а также в районе Аксая недалеко от Ростова-на-Дону. Шансы сократить потраченное на траффик время имеются в начале июня, в будние дни и ночные часы.

По-прежнему сохраняются риски застрять на 10—15 минут в очередях на АЗС в Тульской, Липецкой и Воронежской губерниях. Зато на многих автозаправочных станциях почти исчезли хвосты в туалеты — площадь уборных расширили, увеличив число кабинок. Но, к сожалению, не на всех АЗС.

Путешественников порадует еще одно приятное новшество — в Таманском районе за несколько километров до въезда на Керченский мост с обеих сторон трассы построены две крупные АЗС — удобно, так как по пути на переправу лучше заправиться заранее. На полуострове горючее стоит дороже: литр Аи-95 обойдется в 48—49 рублей, а дизельное топливо — в 49—50.

Цены на жилье

Цены на жилье с прошлого года не изменились. Те, кто предпочитает ночевать в Ростове-на-Дону, могут рассчитывать на приличную «двушку» от 2500 рублей в сутки у частников, либо от 3500 за четырехместные аппартаменты в отеле.

Цены за аренду квартир в частном секторе или номеров в гостевых домах и отелях в Северном Кавказе и Крыму традиционно зависят от конкретного курорта и удаленности от побережья. Но в том-то и преимущество автомобильного туризма, что жилье в этом случае необязательно бронировать на первой линии. Ведь до пляжа всегда можно доехать на машине.

Правда, в черте любого прибрежного города парковки около побережья переполнены. Зато есть возможность потратить лишние 15 минут и добраться до диких пляжей, где меньше народу и чище вода.

Если жилье бронировать заранее, то есть шанс снять домик под ключ с кухней, кондиционером, wi-fi и всеми удобствами, расположенный на окраине северокавказского прибрежного города или поселка, по цене в среднем от 4000 рублей за сутки. А семейные аппартаменты в частном секторе обойдутся в среднем от 3000—3500 в день. Аналогичные варианты в отелях и гостевых домах, как правило, чуть дороже. Речь идет о разгаре сезона, а в июне и сентябре цены в среднем на 500 рублей ниже.

В значительной части курортного Крыма туристические услуги, общепит и жилье несколько дороже, чем в Краснодарском крае. Одно из самых доступных в этом отношении мест на полуострове — Феодосия, где, например, цены на проживание аналогичны северокавказским.

При этом в Крыму туристическая инфраструктура и уровень благоустройства курортных зон, не говоря уже о простых населенных пунктах, заметно уступает сытому и богатому Северному Кавказу. Зато Таврия традиционно привлекает туристов неповторимыми горными ландшафтами, а также обилием исторических и культурных достопримечательностей. В добрый путь.

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29 июля 2019
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