Китайцы снижают цены на свои кроссоверы

В России подешевел один из самых популярных у нас китайских кроссоверов Chery Tiggo 3. Причем, на приличную сумму — от 60 000 до 95 000 рублей в зависимости от комплектации. И теперь самая доступная из них — Comfort MT — стоит 799 900 «деревянных».
Ефим Розкин

Неожиданный по нынешним временам, когда автопроизводители только поднимают свои прайсы, «демпинг» вполне объясним. Сегодня российские продажи Chery несколько просели. Просели по целому ряду причин, но в основном потому, что откровенно затянула с обновлением своей модельной линейки, развитием и модернизацией дилерской сети.

И сейчас прикладывает серьезные усилия, чтобы поправить положение. Недавно бренд начал продажи Chery Tiggo 7, вот-вот выпустит на рынок Chery Tiggo 4, а к осени, вполне возможно, и большой флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Одновременно китайцы увеличивают число дилеров, причем акцент делают на столичный регион, не забывая, судя по снижению цена на «трешку», и про регионы РФ.

Покупая подешевевший «Тигго 3», дополнительную выгоду — до 10 000 рублей — можно получить при бронировании автомобиля в онлайн-магазине на официальном сайте марки.

Ведь Tiggo 3, на который приходится 55% продаж марки, особено популярен в провинции, как актуальная альтернатива и подержанным иномаркам более именитых брендов, и новым изделиям АВТОВАЗа. Популярен, несмотря на то, что за два с половиной года продаж уже стал уступать конкурентам в свежести дизайна и экстерьера, и интерьера, хотя еще и остается в трендах современного автостроения.

Нет больших претензий к нему и по части технической начинки. Автомобиль, напомним, вооружен 4-цилиндровым бензиновым силовым агрегатом объемом 1, 6 л. мощностью 126 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП или вариатором (в первом случае расход топлива составляет в смешанном цикле 7,3 литров на 100 км пробега, во втором — 8,2 литров).

дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, купить машину, китайские авто
1 августа 2019
554