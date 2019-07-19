5 самых «крутых» радар-детекторов на российском рынке

Смена режимов «Город» и «Трасса» может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Прибор работает очень быстро и не подвисает благодаря процессору Nuvoton уже второго поколения. Есть очень полезная функция «фильтр скорости», благодаря которой радар не выдает оповещений, если вы едете без превышений, что особенно важно в городских условиях.

Пользователи автоэлектроники Fujida выделяют их, как устройства с одной из лучших в России систем поддержки с точки зрения регулярного обновления баз данных камер, которые обновляются еженедельно, а на сайте производителя есть очень подробная инструкция по обновлению. Причем работает прибор и в ГЛОНАСС, и в GPS. Множество и понятность настроек в фильтре слабых сигналов позволяют самостоятельно минимизировать количество ложных срабатываний в зависимости.

В комплектации аж три варианта креплений, что избавит от дополнительных трат. Также подкупает и весомая 5-летняя гарантия производителя.

В результате у Fujida получилось богато оснащенное устройство, которое отвечает всем требованиям российских водителей и легко распознает даже самые хитрые «видеоловушки».

Inspector Tau S. Не убережет только от штрафов за тюнинг

Новинка 2019 года от одного из самых опытных участников рынка, который вот уже 19 лет производит видеорегистраторы, радар-детекторы и комбо-устройства. Бренд INSPECTOR давно и прочно ассоциируется у российских водителей с качественными и добротными гаджетами в среднем ценовом сегменте, но с параметрами, функционалом и удобством работы дорогих аппаратов.