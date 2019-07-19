5 самых «крутых» радар-детекторов на российском рынке

Как известно, грамотно установленная камера видео-фиксации собирает за год больше, чем весь российский кинематограф. Вывод из этой ситуации нужно сделать только один: полицейские «фиксаторы нарушений» обойти нельзя, иначе на Руси давно бы уже придумали массовый и простой способ. У нас чтобы сэкономить копейку и рубля не пожалеют! Но: предупрежден — значит, вооружен. Качественный и современный радар-детектор поможет определить любой радар на расстоянии и успеть сбросить скорость. И он должен обладать рядом обязательных свойств: иметь в наличии актуальную базу камер видео-фиксации на дорогах, а также уметь вычислять из общего «шума» только сигналы устройств фиксации скорости, а не на каждую рацию дальнобойщика, парктроник впереди едущего автомобиля или антенну сотовой связи. Иначе из-за ложных предупреждений поездка в Сочи может занять неделю. Подборка именно таких устройств — на портале «АвтоВзгляд».
Fujida Neo 7000. Удачная инвестиция
Одним из популярных и рекомендуемых приборов на отечественном рынке радар-детекторов является Fujida Neo 7000. Причина положительных отзывов проста и лежит на поверхности: за стоимость от 5000 рублей водитель получает верного «советчика» на дороге, который благодаря качественному радиомодулю умеет определять радары Стрелка, Кордон, Крис, Крис-П, Искра, Радис, Арена, Бинар, Беркут, Сокол, ВКС, Барьер-2М, ПКС-4 и Визир. Лазерный модуль способен засечь радары АМАТА, ЛИСД, ЛИСД 2, а высокочувствительная приемная линза ловит комплексы LASER на 360°.