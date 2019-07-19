5 самых «крутых» радар-детекторов на российском рынке

Если сложить все автомобильные штрафы за год, то слезы польются рекой. Особенно талантливые водители умудряются выплатить государству пятизначную сумму сверх налогов и различных сборов! Как избежать наказания за случайные нарушения, сохранить семейный бюджет и накопить на отпуск? Техническое решение вопроса — на портале «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Как известно, грамотно установленная камера видео-фиксации собирает за год больше, чем весь российский кинематограф. Вывод из этой ситуации нужно сделать только один: полицейские «фиксаторы нарушений» обойти нельзя, иначе на Руси давно бы уже придумали массовый и простой способ. У нас чтобы сэкономить копейку и рубля не пожалеют! Но: предупрежден — значит, вооружен. Качественный и современный радар-детектор поможет определить любой радар на расстоянии и успеть сбросить скорость. И он должен обладать рядом обязательных свойств: иметь в наличии актуальную базу камер видео-фиксации на дорогах, а также уметь вычислять из общего «шума» только сигналы устройств фиксации скорости, а не на каждую рацию дальнобойщика, парктроник впереди едущего автомобиля или антенну сотовой связи. Иначе из-за ложных предупреждений поездка в Сочи может занять неделю. Подборка именно таких устройств — на портале «АвтоВзгляд».

Fujida Neo 7000. Удачная инвестиция

Одним из популярных и рекомендуемых приборов на отечественном рынке радар-детекторов является Fujida Neo 7000. Причина положительных отзывов проста и лежит на поверхности: за стоимость от 5000 рублей водитель получает верного «советчика» на дороге, который благодаря качественному радиомодулю умеет определять радары Стрелка, Кордон, Крис, Крис-П, Искра, Радис, Арена, Бинар, Беркут, Сокол, ВКС, Барьер-2М, ПКС-4 и Визир. Лазерный модуль способен засечь радары АМАТА, ЛИСД, ЛИСД 2, а высокочувствительная приемная линза ловит комплексы LASER на 360°.

Смена режимов «Город» и «Трасса» может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Прибор работает очень быстро и не подвисает благодаря процессору Nuvoton уже второго поколения. Есть очень полезная функция «фильтр скорости», благодаря которой радар не выдает оповещений, если вы едете без превышений, что особенно важно в городских условиях.

Пользователи автоэлектроники Fujida выделяют их, как устройства с одной из лучших в России систем поддержки с точки зрения регулярного обновления баз данных камер, которые обновляются еженедельно, а на сайте производителя есть очень подробная инструкция по обновлению. Причем работает прибор и в ГЛОНАСС, и в GPS. Множество и понятность настроек в фильтре слабых сигналов позволяют самостоятельно минимизировать количество ложных срабатываний в зависимости.

В комплектации аж три варианта креплений, что избавит от дополнительных трат. Также подкупает и весомая 5-летняя гарантия производителя.

В результате у Fujida получилось богато оснащенное устройство, которое отвечает всем требованиям российских водителей и легко распознает даже самые хитрые «видеоловушки».

Inspector Tau S. Не убережет только от штрафов за тюнинг

Новинка 2019 года от одного из самых опытных участников рынка, который вот уже 19 лет производит видеорегистраторы, радар-детекторы и комбо-устройства. Бренд INSPECTOR давно и прочно ассоциируется у российских водителей с качественными и добротными гаджетами в среднем ценовом сегменте, но с параметрами, функционалом и удобством работы дорогих аппаратов.

INSPECTOR TAU S — это классический сигнатурный радар-детектор, оснащенный горизонтальным рупором повышенной чувствительности и способный точно распознавать индивидуальные сигнатуры более 15 видов различных радаров. Устройство пеленгует сигналы радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости, определяет ложные «флюиды», засекает несигнатурные радары в К-диапазоне (например, «Арена»), а также радары Х-диапазона.

INSPECTOR TAU S оповещает водителя о стационарных постах контроля скорости по базе данных радаров и камер России и стран СНГ и умеет распознавать другие объекты контроля нарушения ПДД — «автобусную» полосу, обочину, «зебру», стоп-линию, «вафлю», проезд на красный свет, а также контролировать зоны запрета остановки и парковки. Важными навыками радара являются умение зафиксировать камеры, бьющие в спину, а также широкий список стран действия: Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан и Эстония.

Устройство изготовлено в Южной Корее. Собрано из качественного и приятного на ощупь пластика. Знает сигнатуры «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД», «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М'2), 'КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СОКОЛ», «СТРЕЛКА», и имеет типы оповещения КСС («Автодория»), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка. В интернет-магазинах за гаджет попросят от 6500 рублей.

Playme QUICK 3. Доступно, надежно, компактно.

Бренд Playme также хорошо зарекомендовал себя в России благодаря взвешенному и продуманному соотношению цены, качества и функционала своих гаджетов. QUICK 3 — очередное подтверждение выбранной компанией линии. За 7 490 рублей водитель получит почти стопроцентный «дисконт» на дорогах России, при этом не отвлекаясь на «холостые сигналы», которыми часто грешат недорогие или старые радар-детекторы.

Работа во всех популярных у служб контроля диапазонах, угол обзора в 360 градусов и своевременное обнаружение радаров типа «Стрелка», «Автодория», «Кордон» и «Robot» подкреплено встроенными GPS, базой стационарных радаров и функцией добавления точек ложного срабатывания. У Playme QUICK 3 есть удобный дисплей, а сам прибор может быть закреплен на присоске или на коврике.

Отзывы на гаджет в большинстве положительные. Покупатели уже оценили эффективность, качество сборки и широкий арсенал, а также продуктивную технологию отсечения ложных сигналов. Дисплей достаточно информативен и не бликует, провод нужной длины, а громкость срабатывания можно отрегулировать на свой вкус. Если водитель едет по правилам, то гаджет не «забивает эфир» ненужной информацией, не мешая управлять автомобилем.

Digma SafeDrive T-1000. Хороший исполнитель

Еще один из участников средне-бюджетного сегмента радар-детекторов — Digma SafeDrive T-1000. Бренд давно представлен на российском рынке различной электроники и предлагает своим пользователям устройства по невысоким ценам.

SafeDrive T-1000 — это сигнатурный радар, который способен определить «ловца» в забитом сигналами эфире. Возможность выбирать режимы («Город», «Трасса» и «Авто»), широкий спектр настроек, встроенный GPS и база стационарных «камер», хороший кронштейн, а также простота настройки — вот перечень параметров, позволивших устройству получить хорошую оценку потребителей.

За 5 700 рублей пользователь получает гаджет с большим дисплеем, неплохим арсеналом и не требующим большой инструкции применением. Что еще требовать? Хорошего исполнения своих обязанностей. Покупатели считают, что прибор вполне справляется с поставленной задачей, спасая водителей от «фаворитов» российских дорог — «Стрелки», «Автодории», «Кордона» и «Robot». Угол обзора лазерного детектора — обязательный для всех современных радаров — 360°.

XPX G458-STR. Привет с АлиЭкспресс.

Для завершения нашего обзора необходимо бюджетное устройство, которое сможет себе позволить каждый водитель. Ведь понимание — а нужен ли радар-детектор, да еще и отдельным устройством — приходит не сразу. Многим нужно попробовать, не потратив при этом значительных денег. В таких случаях на помощь россиянам приходят китайские интернет-магазины, исправно поставляющие в дома и квартиры сонмы дешевых китайских товаров.

За цену от 2000 рублей, то есть почти втрое дешевле конкурентов, можно приобрести китайский радар-детектор XPX G458-STR, который, согласно описанию, так же способен разобраться в сигналах трех наиболее популярных диапазонов, имеет режимы «Город» и «Трасса», а из всех радаров знаком только со «Стрелкой». Гаджет устанавливается на присоске и вполне способен сократить сумму ежемесячных списаний со счета, но часто пасует перед более сложными камерами и радарами. К тому же, в описании нет слова «сигнатурный», поэтому устройство «замечает» все сигналы: рации дальнобойщиков, «фон» ЛЭП и заправочных станций, а также множество других «посторонних» наводок. Собран прибор достаточно качественно и укомплектован длинным шнуром, но в городе он часто пищит, собирая сигналы со всего, что видит, и может быть продуктивен только на загородной магистрали. Впрочем, цена от 2000 рублей компенсирует эти недостатки. Разобравшись с XPX G458-STR, водитель примет для себя решение о необходимости более сложного, продуктивного, но и куда более дорогого устройства.

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19 июля 2019
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