Длительный тест-драйв нового Chery Tiggo 3: хорошо забытое старое

Но прежде чем подробно рассказать о способностях и умениях новинки напомню, что предшественник нового SUV — тот самый Tiggo FL — многие годы оставался бестселлером марки в России, делая российскому офису Chery кассу. Однако сможет ли его преемник — Tiggo 3 — повторить успех? Теоретически он имеет на то все шансы. Если бы не одно, но — цена автомобиля, которая начинается от 817 000 рублей в комплектации Comfort MT и заканчивается минимальными 909 900 «деревянных» за версию Luxury CVT. При всем уважении к отменно зарекомендовавшему себя в нашей стране китайскому автопроизводителю замечу, что его прайс-листы завышены минимум процентов на 15−20.

И даже тот факт, что уже в базе любой «Чери» располагает просто фантастическим набором опций, у европейских и даже корейских конкурентов доступных лишь за доплату, не объясняет и не извиняет алчность автостроителя из Поднебесной. Точнее — автостроителей, поскольку практически все китайские компании, представленные в РФ, проводят сегодня в жизнь абсолютно неадекватную «новую ценовую политику», подтягиваясь своими прайсами к лидерам мирового автопрома. Пока это приводит лишь к резкому падению их продаж, но демпинговать азиаты и не думают. Хотя если учесть, что в отличие от европейцев китайцы мыслят не пятилетками, и даже не «десятилетками», а строят свои планы на куда более масштабные временные отрезки, кто знает, какие плоды принесет им их стратегия уже к середине нынешнего столетия, не говоря уж о его конце. Впрочем, прекратим философствовать и вернемся к нашему герою.