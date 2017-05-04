Длительный тест-драйв нового Chery Tiggo 3: хорошо забытое старое

Фото Chery
Он посвежел, помолодел, оделся в модный костюм и обучился хорошим манерам. И при всем при том остался неприхотливой рабочей лошадкой, на которой, впрочем, можно не только пахать, но и выезжать в люди. Это я о старом добром Chery Tiggo FL, который в своей новой ипостаси называется Chery Tiggo 3 и имеет все шансы на очередной успех у публики. В этом корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился, отъездив на новом компактном китайском кроссовере больше месяца по самым разным дорогам и делам.
Александр Ростарчук

Но прежде чем подробно рассказать о способностях и умениях новинки напомню, что предшественник нового SUV — тот самый Tiggo FL — многие годы оставался бестселлером марки в России, делая российскому офису Chery кассу. Однако сможет ли его преемник — Tiggo 3 — повторить успех? Теоретически он имеет на то все шансы. Если бы не одно, но — цена автомобиля, которая начинается от 817 000 рублей в комплектации Comfort MT и заканчивается минимальными 909 900 «деревянных» за версию Luxury CVT. При всем уважении к отменно зарекомендовавшему себя в нашей стране китайскому автопроизводителю замечу, что его прайс-листы завышены минимум процентов на 15−20.

И даже тот факт, что уже в базе любой «Чери» располагает просто фантастическим набором опций, у европейских и даже корейских конкурентов доступных лишь за доплату, не объясняет и не извиняет алчность автостроителя из Поднебесной. Точнее — автостроителей, поскольку практически все китайские компании, представленные в РФ, проводят сегодня в жизнь абсолютно неадекватную «новую ценовую политику», подтягиваясь своими прайсами к лидерам мирового автопрома. Пока это приводит лишь к резкому падению их продаж, но демпинговать азиаты и не думают. Хотя если учесть, что в отличие от европейцев китайцы мыслят не пятилетками, и даже не «десятилетками», а строят свои планы на куда более масштабные временные отрезки, кто знает, какие плоды принесет им их стратегия уже к середине нынешнего столетия, не говоря уж о его конце. Впрочем, прекратим философствовать и вернемся к нашему герою.

Фото Chery

Внешне он действительно похорошел, удачно восприняв все тренды современного автодизайна. Однако не настолько, чтобы привлечь молодежную аудиторию, как рассчитывают маркетологи компании. Тут он на порядок уступает другой новинке Chery — субкомактному SUV Tiggo 2, приехавшему в Россию в нынешнем апреле. Вот этот яркий автомобиль наверняка привлечет внимание тех, кому до 30-и. На китайскую же «трешку» обратят внимание люди среднего возраста, для которых важен не столько внешний вид транспортного средства, а его функционал и надежность. И для таких граждан даже хорошо, что машина не удивляет вычурностью форм и не привлекает внимание ни соседей по потоку, ни сотрудников ГИБДД. Но при этом выглядит, повторимся, вполне актуально. И не только снаружи.

Кардинальным образом переработанный интерьер новинки так же смотрится очень по-европейски — ни намека на китайское происхождение автомобиля. Пластик, возможно, покажется особо привередливым автолюбителям излишне «пластиковым», но не настолько, чтобы портить владельцу настроение. Кстати, насчет настроения. Оно, наоборот, будет всегда на уровне, если при покупке Tiggo 3 отдать предпочтение версиям с мультимедийной системой Chery Cloudrive. Она, по сути, является китайским аналогом Apple CarPlay и Android Auto, мало им в чем уступающим. Как и положено, система основана на облачных технологиях, синхронизируется со смартфоном с последующим выводом контента на экран 8-и дюймового сенсорного дисплея.

Фото Chery

И заканчивая с салоном «китайца» следует отметить, что и водительское, и все пассажирские места стали заметно эргономичнее — четверо седоков в дальней дороге точно не устанут, хотя пятый уже явно будет лишним. Приятно так же, что машина, располагая всем необходимым для комфортной рулежки, абсолютно не перегружена кнопками, клавишами, крутилками и другими органами управления. А те, что есть — находятся именно там, где и должны находится.

Однако над чем инженерам фирмы еще стоит поработать, так это над звукоизоляцией. Нет, дорожные шумы, как и ветряные атаки, нервы не мотают, но вот рычание двигателя, особенно при резком ускорении, все-таки досаждает. Правда, на крейсерских скоростях и его практически не слышно. Хотя про силовой агрегат стоит сказать еще пару слов.

Это абсолютно новый для российского потребителя 1,6-литровый мотор, пришедший на замену хорошо известному 1,8-литровому. Обидно, конечно, что двигатель потерял с десяток «лошадок» и для резвого старта со светофора его теперь приходится сильно «крутить». Однако созданный совместно с австрийскими мотористами, он обеспечивает хороший крутящий момент и мощность на низах и более эластичен (126 л.с. при 6150 об/мин максимальный крутящий момент — 160 Нм при 3900 об/мин). К тому же поддушенный под стандарт «Евро-5», мотор демонстрирует завидную экономичность, расходуя в смешанном цикле чуть больше 8-и литров на версиях с 5-ступенчатой механической трансмиссией, и чуть больше 9-и — на вариаторе.

Фото Chery

То есть все для кошелька автовладельца выглядит неплохо. Однако чтобы еще и здоровье сберечь, от рискованных обгонов на трассе я бы рекомендовал воздержаться. Эта машина отлично подойдет водителям флегматичным, спокойным, уравновешенным, практикующим уверенную езду что в одиночестве, что с чадами и домочадцами.

А уверенности в том, что на Chery Tiggo 3 стопроцентно доберешься из точки, А в точку Б придают пусть и не выдающийся, но солидный клиренс в 190 мм;и передние фары проекционного типа с электрической регулировкой угла светового потока; и антиблокировочная система тормозов (ABS); и электронная система распределения тормозных усилий (EBD). Плюс, конечно, подушки безопасности водителя и переднего пассажира и адние датчики парковки.

К тому же, что немаловажно, серьезно перенастроенная подвеска машины с легкостью и минимальным дискомфортом для пассажиров переваривает не только асфальтовые неровности, но и откровенно разбитые проселки и грейдеры. Одним словом, это почти универсальный автомобиль для семьи среднего достатка. Если бы, повторюсь, не его цена. Хотя, надо сказать, и здесь есть свои нюансы и возможности сэкономить.

Фото Chery

Так, российский офис Chery мало того, что довольно часто проводит различные «скидочные» и другие акции, так еще и имеет регулярные программы, сбивающие цены до 697 000 рублей на базовую комплектацию, и до 739 900 руб. — на максимальную. В том числе и благодаря собственной кредитной программе Chery Finance, в рамках которой владельцем новинки можно стать даже без первоначального взноса при экстремально низком ежемесячном платеже в 5500 «деревянных».

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5 мая 2017
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