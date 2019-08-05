Вкусное предложение: объявлены цены на компактный кроссовер Chery Tiggo 4

Элегантный китаец, как мы уже писали, вооружен 2-литровым атмосферником мощностью 122 л. с., агрегатированным в первой комплектации с 5-ступенчатой МКП, а в двух старших — 7-ступенчатым вариатором. Движок, конечно, слабоват для авто весом почти в полторы тонны, зато он обещает завидную экономичность в трассовом режиме: производитель настаивает на цифре 6,5 л/100 км для версии с механической трансмиссией.

Она, кстати сказать, стоит вменяемых 899 990 рублей и включает 17-дюймовое алюминиевое «литье», иммобилайзер, задние датчики парковки, обогрев передних сидений и наружных зеркал заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники, рейлингами, системами контроля давления и температуры в шинах, помощи при экстренном торможении, старте в гору и спуске, антипробуксовочной системой, регулятором тормозных сил в повороте, системой снижения вероятности опрокидывания и, конечно, ABS, ESP.