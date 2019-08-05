Вкусное предложение: объявлены цены на компактный кроссовер Chery Tiggo 4

Фото avtovzglyad.ru
В августе, как уже писал портал «АвтоВзгляд» на российском рынке появится новый китайский кроссовер Chery Tiggo 4. Новинка рынка неплохо оснащена даже в начальной комплектации, а с учетом вменяемой цены может составить реальную конкуренцию не только своим «соплеменникам», но и моделям более известных брендов, таких, скажем, как вазовская LADA ХRAY.
Ефим Розкин

Элегантный китаец, как мы уже писали, вооружен 2-литровым атмосферником мощностью 122 л. с., агрегатированным в первой комплектации с 5-ступенчатой МКП, а в двух старших — 7-ступенчатым вариатором. Движок, конечно, слабоват для авто весом почти в полторы тонны, зато он обещает завидную экономичность в трассовом режиме: производитель настаивает на цифре 6,5 л/100 км для версии с механической трансмиссией.

Она, кстати сказать, стоит вменяемых 899 990 рублей и включает 17-дюймовое алюминиевое «литье», иммобилайзер, задние датчики парковки, обогрев передних сидений и наружных зеркал заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники, рейлингами, системами контроля давления и температуры в шинах, помощи при экстренном торможении, старте в гору и спуске, антипробуксовочной системой, регулятором тормозных сил в повороте, системой снижения вероятности опрокидывания и, конечно, ABS, ESP.

Фото avtovzglyad.ru

Во второй комплектации покупатели получат так же камеру заднего вида, датчик превышения заданной скорости, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок, мультимедийку с цветным 9-дюймовым сенсорным экраном и возможностью выбора из нескольких режимов движения. Это удовольствие будет стоить 1 029 900 ₽

В топе (от1 099 900 «деревянных») добавляются такие опции, как полный «зимний» пакет, «умный» ключ-браслет, систему распознавания жестов, 7-дюймовый цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, бесключевой доступ в автомобиль и бесключевой запуск двигателя, кожаные сиденья, электрическую регулировку водительского сиденья, в том числе поясничного упора.

При этом, подчеркивает производитель, цена двух старших модификаций может стоить значительно меньше миллиона рублей при покупке авто по фирменной кредитной программе «Семейный автомобиль» и трейд ин.

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5 августа 2019
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