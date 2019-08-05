Тест-драйв Chery Tiggo 7: встречаем по одежке

Chery Tiggo 7 и выглядит на миллион, и стоит столько же в стандартной комплектации (правда, с учетом бонусов). За эти деньги, между прочим, можно рассчитывать на внушительный список опций, среди которых круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, 9-дюймовый сенсорный планшет и медиасистема Cloudrive 2.0 с возможностью дублирования экрана смартфона на дисплей мультимедийки.

А в топе за 1 120 000 (с учетом выгод по программе трейд-ин и «Семейный автомобиль») имеется система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка салона, обогрев руля, задних сидений и форсунок омывателя, а также другие блага цивилизации.

Габариты Chery Tiggo 7 составляют 4432х1837х1670 при колесной базе 2650 мм. В стандартной комплектации Sport кроссовер заряжен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 152 л. с., который работает с шестиступенчатой «механикой».