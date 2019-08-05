Тест-драйв Chery Tiggo 7: встречаем по одежке

Новым флагманом марки Chery Tiggo 7 можно любоваться и издалека, и вблизи — выглядит пристойно, актуально и, что характерно — ни на кого не похож. Такие персонажи внушают доверие, по крайней мере — на первый взгляд. Так что китайские дизайнеры за такую гармонию заслуживают твердый зачет. Бесспорно, художники, работающие на известные бренды из Поднебесной, будь то местные или нанятые, рисовать умеют неплохо. Но, как говорят в России — с лица воды не пить.
Chery Tiggo 7 и выглядит на миллион, и стоит столько же в стандартной комплектации (правда, с учетом бонусов). За эти деньги, между прочим, можно рассчитывать на внушительный список опций, среди которых круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, 9-дюймовый сенсорный планшет и медиасистема Cloudrive 2.0 с возможностью дублирования экрана смартфона на дисплей мультимедийки.
А в топе за 1 120 000 (с учетом выгод по программе трейд-ин и «Семейный автомобиль») имеется система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка салона, обогрев руля, задних сидений и форсунок омывателя, а также другие блага цивилизации.
Габариты Chery Tiggo 7 составляют 4432х1837х1670 при колесной базе 2650 мм. В стандартной комплектации Sport кроссовер заряжен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 152 л. с., который работает с шестиступенчатой «механикой».
Две остальные старшие версии Luxury и Elite, как ни странно, оснащаются более скромным 2-литровым 122-сильным «атмосферником» и бесступенчатым вариатором (в распоряжении портала «АвтоВзгляд» была топовая версия SUV). Оба движка работают на 92-м бензине. Короче говоря, соотношение цены и того, что написано на бумаге выглядит вполне привлекательно. Опять же, в пользу Tiggo 7 говорит далеко не бюджетная внешность. Остается познакомиться с ним поближе и проверить его в деле.
Оказавшись в этих китайских апартаментах, доверие к архитекторам и декораторам Chery лишь крепнет. Внутреннее убранство почти ничем не отличается от других бюджетных конкурентов: пластик хотя и «деревянный», но в этом жанре уже не шокирует, зато оформлено все строго и консервативно — ничего лишнего. При этом на прозаичной дерматиновой панели на торпедо нашлось место для филигранной прострочки, а на ковриках красуется красная кайма.
К качеству сборки салона никаких претензий не нашлось, да и с эргономикой особых проблем нет. Информация на панели приборов с цветным экраном читается легко и просто, медиасистема с 9-дюймовым интерактивным дисплеем задумчивостью не страдает, а разобраться в ее нехитром интерфейсе сможет первоклассник. Как видите, пока знакомство проходит довольно гладко…
К тому же «китаец» оказался неожиданно гостеприимен к водителям и пассажирам с внушительной комплекцией — сиденья удобные и места предостаточно. Рулевая колонка регулируется здесь только по вертикали, но ситуацию спасают широкие диапазоны настройки водительского кресла.
На «галерке» пассажирам средней комплекции уж точно не придется упираться коленями в спинку переднего сиденья и «чесаться» затылком о потолок. Даже втроем здесь не будет тесно, да и совсем низкий центральный тоннель на полу не помешает среднему пассажиру удобно расположиться. Единственная недосказанность на втором ряду — отсутствие регулировки наклона спинки.
Инженеры рационально подошли к использованию пространства в салоне и на совесть позаботились о наличии всевозможных отделений для мелочи, кармашков, пеналов, ниш под бутылки и подстаканников. Спинки второго ряда нехитрым движением складываются «в пол», и объем увеличивается с 414 л до 1100 л. Для такого сегмента, прямо скажем, размеры средненькие, и это при том, что в полу спрятана докатка, которую в наших условиях совсем не жалуют.
Наступает «час икс» — приходит время включить зажигание с помощью кнопки, расположенной на центральном тоннеле под рукояткой коробки передач.
С первых же секунд движения появляется желание активнее работать с немного задумчивой и равнодушной педалью газа: реакции акселератора откровенно запоздалые. Но даже если моторчик кое-как и подхватывает на низах, недовольно зевает уже вариатор. В результате приходится ждать, пока «атмосферник» наберет нужные обороты и окончательно проснется. На верхах он действительно активизируется и проявляет задор, но уже поздновато.
Откровенно унылая динамика усугубляется полным неведением, что происходит под колесами — ватный руль живет своей жизнью. Управлять кроссовером, конечно, можно, но ответных реакции хотелось бы побольше. Жесткая подвеска бодрит на изъянах асфальта, хотя — пусть и с кренами кузова — и справляется с задачей на скоростных дугах.
Потенциала для покорения бездорожья у китайского кроссовера могло быть больше, если бы среди опций предлагалась система полного привода, но на нашем рынке она пока недоступна. Зато при клиренсе 190 мм у Tiggo 7 совсем короткие свесы, так что геометрические способности на офф-роуд имеются.
Подводя итог, приходится констатировать, что за достойной, гармоничной и многообещающей внешностью флагмана Chery скрываются весьма скромные возможности. Так что тут уместно вспомнить еще одну русскую пословицу: «Встречаем по одежке, а провожаем по уму»…