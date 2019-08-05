Чем УАЗ «Патриот» и LADA 4x4 лучше или хуже нового Suzuki Jimny

Самый дешевый импортный рамный внедорожник в России поступил в продажу. Suzuki Jimny — полноприводный, собранный в Японии, с автоматической коробкой передач и ценой немногим больше 1 000 000 рублей. Мечта, не иначе. Или нет?
Новый Suzuki Jimny располагает всеми необходимыми атрибутами иллюзий россиянина: машина экспортируется из-за рубежа, а это давным-давно является знаком качества; она построена на надежной рамной конструкции, гребет всеми четырьмя колесами и обладает автоматической трансмиссией. На десерт — полный привод и пониженная передача, которые подключаются полностью аналоговым, механическим приводом через «кочергу». Все, как мы любим. Через силу и упорство.
По своему формату Jimny предстоит покорить почитателей «Нивы», а по инженерии — ценителей продукции Ульяновского автозавода. Форм-фактор же маленького японца и вовсе ставит авто в неудобное положение: его уже называют и пробником к Gelendwagen, и «мини-Геликом».
Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и продажам Suzuki Motor Rus Ирина Зеленцова, у нового «Джимни» просто нет конкурентов в России: владельцы «Патриотов» покупают машины во многом из-за размера, и готовы мириться с низким качеством запчастей, а «нивоводы» просто «не потянут» новинку — в богатых комплектациях Suzuki Jimny обойдется в 1 500 000 рублей. А это целых три LADA 4x4!
Впрочем, больше половины квот, выделенных на нашу страну, уже исчерпаны. Еще 300 экземпляров наверняка разойдутся за оставшиеся 5 месяцев. Большинство отправится в семейные гаражи, где давно любят и ценят «Джимни».