Чем УАЗ «Патриот» и LADA 4x4 лучше или хуже нового Suzuki Jimny

Новый Suzuki Jimny располагает всеми необходимыми атрибутами иллюзий россиянина: машина экспортируется из-за рубежа, а это давным-давно является знаком качества; она построена на надежной рамной конструкции, гребет всеми четырьмя колесами и обладает автоматической трансмиссией. На десерт — полный привод и пониженная передача, которые подключаются полностью аналоговым, механическим приводом через «кочергу». Все, как мы любим. Через силу и упорство.

По своему формату Jimny предстоит покорить почитателей «Нивы», а по инженерии — ценителей продукции Ульяновского автозавода. Форм-фактор же маленького японца и вовсе ставит авто в неудобное положение: его уже называют и пробником к Gelendwagen, и «мини-Геликом».