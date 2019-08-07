Краш-тест внедорожника LADA «Сталкер»: выжили не все

Производитель отметил, что «у теста нет бальной системы; результат фронтального удара — положительный; сертификаты получены». Но так ли все гладко на самом деле?

На видео видно, что машину разбивают о барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 52 км/ч. После удара пластиковый капот бьется на куски, а лобовое стекло летит вперед.

В «Сталкере» нет манекенов, поэтому нельзя оценить, какие травмы получат водитель и пассажиры при таком ударе. Но, похоже, одними синяками они не отделаются, ведь на фото видно, как переднее кресло буквально складывается. Видимо, его просто срывает с креплений.

Поскольку «Сталкер» создан на базе LADA 4x4, это значит, что у него нет подушек безопасности. А ведь именно они защищают от травм передних седоков. Так что водителю можно только посочувствовать. Скорее всего, при таком ударе его грудную клетку раздавит о руль, а головой он ударится о переднюю стойку.

Тем не менее, напомним, продажи «Сталкера» начались в июле 2019 года. Цена машины начинается от ₽1 233 000, а всего планируется выпустить 150 экземпляров модели. Любопытно, что один из них уже нашел своего хозяина.