Веские причины, почему лучше не покупать подержанный Ford Focus

Хоть Ford ушел из России, но «Фокусов» по нашим дорогам до сих пор колесит немало. Остановимся на самом свежем, третьем поколении модели. Оно дебютировало в 2011 году, а в 2014 провели рестайлинг. Помимо обновления головной оптики и внешних элементов кузова, появились новые опции. Кроме этого, изменили гамму моторов: убрали дизель и бензиновый двигатель объемом 2 л, добавив наддувный 1,5-литровый агрегат серии EcoBoost мощностью в 150 л. с.

Focus до сих пор ликвиден на вторичном рынке. Да и выбирать есть из чего. За 300 000 ₽ можно купить экземпляр, проработавший в такси, а за 650 000 ₽ — машину из частных рук 2016 года выпуска со скромным пробегом в 65 000 км. Заманчиво, но не спешите выкладывать деньги. Третье поколение получилось неоднозначным, и болячек у него хоть отбавляй. Начнем с кузова.

Кузов

На машинах, выпущенных до 2013 года вода протекала в багажник. Она проникала туда через уплотнение клапана вентиляции салона, который встроен в заднюю часть кузова. Владельцы обрабатывали место течи герметиком. Но такая профилактика помогала не всегда. Поэтому частенько в этом месте видны следы коррозии.

Лобовое стекло очень «мягкое». Оно не только собирает сколы от камней и царапины от щеток стеклоочистителя, но и трескается от перепадов температур. Особенно зимой, когда на улице мороз, а водитель на максимум врубил «печку». Наконец, резиновые уплотнители капота и дверей со временем стирают краску до металла.