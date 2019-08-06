Веские причины, почему лучше не покупать подержанный Ford Focus

Ford Focus для России — знаковый автомобиль. Его любили, за ним выстраивались очереди. Но третье поколение модели вышло уж очень неоднозначным. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как не ошибиться с выбором и не налететь на дорогой ремонт, если вы все же решили купить подержанный Focus.
Виктор Васильев

Хоть Ford ушел из России, но «Фокусов» по нашим дорогам до сих пор колесит немало. Остановимся на самом свежем, третьем поколении модели. Оно дебютировало в 2011 году, а в 2014 провели рестайлинг. Помимо обновления головной оптики и внешних элементов кузова, появились новые опции. Кроме этого, изменили гамму моторов: убрали дизель и бензиновый двигатель объемом 2 л, добавив наддувный 1,5-литровый агрегат серии EcoBoost мощностью в 150 л. с.

Focus до сих пор ликвиден на вторичном рынке. Да и выбирать есть из чего. За 300 000 ₽ можно купить экземпляр, проработавший в такси, а за 650 000 ₽ — машину из частных рук 2016 года выпуска со скромным пробегом в 65 000 км. Заманчиво, но не спешите выкладывать деньги. Третье поколение получилось неоднозначным, и болячек у него хоть отбавляй. Начнем с кузова.

Кузов

На машинах, выпущенных до 2013 года вода протекала в багажник. Она проникала туда через уплотнение клапана вентиляции салона, который встроен в заднюю часть кузова. Владельцы обрабатывали место течи герметиком. Но такая профилактика помогала не всегда. Поэтому частенько в этом месте видны следы коррозии.

Лобовое стекло очень «мягкое». Оно не только собирает сколы от камней и царапины от щеток стеклоочистителя, но и трескается от перепадов температур. Особенно зимой, когда на улице мороз, а водитель на максимум врубил «печку». Наконец, резиновые уплотнители капота и дверей со временем стирают краску до металла.

Двигатель

У Focus богатая гамма силовых агрегатов. Остановимся на самых распространенных. Бензиновый двигатель Duratec объемом 2 л и мощностью 150 л. с. устанавливали на дорестайлинговые автомобили. Его основная проблема — засорение топливных форсунок. А еще на клапанах образуется нагар, который просто нечем убрать.

Нередко подтекает и топливный насос высокого давления. Бензин проникает в масло, вызывая его разжижение. Если упустить момент, можно попасть на капитальный ремонт двигателя.

На этом фоне скромная «живучесть» правой опоры двигателя, из-за сильных вибраций силового агрегата, сущие пустяки.

Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT — более надежен. У него разная степерь форсировки — 85, 105 и 125 л. с. Из проблем, отметим течь клапана управления фазовращателем на выпускном распредвале. Через неисправный клапан масло вытекает очень быстро. Если этого не заметить, масляное голодание мотору обеспечено.

Трансмиссия

С «роботом» PowerShift связано много проблем. «Сухое» сцепление живет чуть ли не 30 000 км, чего катастрофически мало. На машинах, выпущенных после 2013 года, его ресурс увеличен, но все равно рывки при переключениях никуда не делись. Плюс быстро изнашивается сальник первичного вала и вилки сцепления.

Классический шестиступенчатый «автомат» 6F35 заметно надежнее «робота», но так же не лишен недостатков. У него небольшой ресурс стопорных колец тормозных барабанов. Если они разрушатся, смерть агрегату гарантирована.

Подвеска

К 100 000 км пробега замены требуют сайленд-блоки передних рычагов, трескаются пыльники приводов и закисают крепления рычагов. Рычаги придется менять в сборе, а это удорожает стоимость обслуживания «ходовой».

Что выбрать

Если проблемы вас не пугают, стоит обратить внимание на Focus с бензиновым мотором объемом 1.6 л и механической коробкой передач. Эта пара избавлена от большинства серьезных болячек. Но надо помнить, что после покупки автомобиля хорошо бы иметь некоторую сумму на замену расходников и ремонт ходовой части.

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6 августа 2019
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