Luxgen выкатил новый кроссовер. Ждем в России?

Судя по фото, габариты новинки схожи с кроссовером URX, который уже показали широкой публике. Напомним: длина URX равна 4 725 мм, а колесная база — 2 720 мм.
Ожидается, что пока безымянный кроссовер получит схожее с URX оформление салона. В центре передней панели появится огромный дисплей. Кстати, впервые похожее решение применили на Tesla.
В гамме моторов будет бензиновый наддувный агрегат объемом 1,8 литра и мощностью 204 л. с.
Вернется ли Luxgen с новым кроссовером на российский рынок, пока большой вопрос. Ведь первенец марки — кроссовер 7SUV с треском провалился в нашей стране.
Напомним, тчо он дебютировал в России в сентябре 2013 года. Локальную сборку наладили в августе на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Тогда за переднеприводную версию со 175-сильным мотором просили 1 300 000 ₽, а машина в богатой комплектации стоила 1 600 000 ₽. По тем временам за эти деньги можно было купить BMW третьей серии.
По силе бренда и показателю цена-качество тайваньский кроссовер ну никак не мог конкурировать с немцами. Что и сказалось на продажах. С сентября до конца года дилеры смогли реализовать всего 62 машины. В 2014 году продали еще 86 машин, после чего марка ушла с российского рынка.
В общем, если производитель извлек уроки из своего провала в России, то может вполне себе попытаться вернуться. Уже с более компактным автомобилем, за который, возможно, не заломит космический ценник.