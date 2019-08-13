Luxgen выкатил новый кроссовер. Ждем в России?

Напомним, тчо он дебютировал в России в сентябре 2013 года. Локальную сборку наладили в августе на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Тогда за переднеприводную версию со 175-сильным мотором просили 1 300 000 ₽, а машина в богатой комплектации стоила 1 600 000 ₽. По тем временам за эти деньги можно было купить BMW третьей серии.

По силе бренда и показателю цена-качество тайваньский кроссовер ну никак не мог конкурировать с немцами. Что и сказалось на продажах. С сентября до конца года дилеры смогли реализовать всего 62 машины. В 2014 году продали еще 86 машин, после чего марка ушла с российского рынка.

В общем, если производитель извлек уроки из своего провала в России, то может вполне себе попытаться вернуться. Уже с более компактным автомобилем, за который, возможно, не заломит космический ценник.