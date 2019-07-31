Правда или ложь: УАЗ рассказал о новейшем городском кроссовере

О кроссовере вновь заговорили на пресс-конференции, посвященной выходу УАЗ «Патриот» с «автоматом». Заместитель генерального директора по развитию Юрий Алексаков рассказал, что у УАЗа есть ряд перспективных проектов и дал понять, что с кроссовером пока ещё «не всё».

Любопытно, что на официальный запрос в пресс-службу УАЗ ее представители порталу «АвтоВзгляд» ответили неоднозначно: «работы по проекту 3170 заморожены, но не прекращены».

Напомним: ульяновцы впервые в истории завода собирались выпустить кроссовер с несущим кузовом, полным приводом и независимой подвеской. Согласно проекту, длина УАЗ-3170 должна была быть 4600 мм, ширина — 1930 мм, высота −1770 мм, колесная база — 2850 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Работа велась с участием специалистов ФГУП «НАМИ».