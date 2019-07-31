Правда или ложь: УАЗ рассказал о новейшем городском кроссовере

О кроссовере вновь заговорили на пресс-конференции, посвященной выходу УАЗ «Патриот» с «автоматом». Заместитель генерального директора по развитию Юрий Алексаков рассказал, что у УАЗа есть ряд перспективных проектов и дал понять, что с кроссовером пока ещё «не всё».
Любопытно, что на официальный запрос в пресс-службу УАЗ ее представители порталу «АвтоВзгляд» ответили неоднозначно: «работы по проекту 3170 заморожены, но не прекращены».
Напомним: ульяновцы впервые в истории завода собирались выпустить кроссовер с несущим кузовом, полным приводом и независимой подвеской. Согласно проекту, длина УАЗ-3170 должна была быть 4600 мм, ширина — 1930 мм, высота −1770 мм, колесная база — 2850 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Работа велась с участием специалистов ФГУП «НАМИ».
Под капотом автомобиля планировали устанавливать мотор ЗМЗ объемом 2,5 л и мощностью 145 л. с. А так же наддувный агрегат 2,3 л созданный на основе ЗМЗ-406 в двух вариантах форсировки — 150 и 170 л. с.
Новинка должна была появиться в 2022 году, но работы тормознули, о чем год назад рассказал генеральный директор Sollers Вадим Швецов. На Восточном экономическом форуме он заявил, что проект по созданию кроссовера УАЗ-3170 остановлен, и компания начнёт разработку другого автомобиля под другим брендом.
И вот теперь УАЗ не подтверждает, но и не опровергает слухи о проекте 3170. Поскольку дыма без огня не бывает, предположим, что завод все же может довести проект до финальной стадии.
Скорее всего, сложности с разработкой кроссовера были связаны в том числе с тем, что у предприятия не было автоматической коробки передач. А ведь без «автомата» городской кроссовер обречен на провал. Теперь же такая трансмиссия Punch Powerglide 6L50, которую получил «Патриот» может быть использована и на УАЗ-3170.
Интерес к кроссоверу УАЗ без сомнения будет огромный. Ведь в сети до сих пор регулярно появляются всевозможные скетчи, пусть и не имеющие отношения к заводу. На них авторы показывают свое видение ульяновских новинок. Некоторые изображения являются очень даже любопытными.