В Казахстане начали собирать китайские внедорожники для России

Рамный пикап предложат с бензиновым и дизельным моторами. Мощность бензиновой версии 177 л. с., а двигатель на тяжелом топливе развивает 136 л. с. Оба мотора будут работать с пятиступенчатой механикой.

Версии разняться между собой по массе и дорожному просвету. Так, максимальная полная масса «бензинки» — 2720 кг против 2830 кг дизельного варианта. Дорожный просвет 198 и 216 мм соответственно. Исходя из этого, предположим, что настройки подвески дизельного пикапа иные, и он может быть заметно жестче собрата с бензиновым мотором.

Базовая цена JAC T6 составит 1 299 000 ₽. Дизельная версия будет на 100 000 ₽ дороже.

Напомним, что компания JAC уже не первый год старается укрепиться на российском рынке легковых автомобилей. Первая попытка была в 2007 году, но продажи быстро свернули. В 2014 году китайцы попытали счатьсе во второй раз, снова потерпев неудачу. И вот третья попытка.

Все это странно, ведь грузовики JAC у нас продают уже достаточно давно, и довольно успешно. А вот с легковушками и кроссоверами все как-то не складывается. Надеемся, что с пикапом, наконец, у китайцев получится.