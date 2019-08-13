Объявлены цены на новейший кроссовер Mercedes-Benz GLB

Совершенно новый Mercedes-Benz GLB, чей прототип был представлен весной на моторшоу в Шанхае, пополнил продуктовую линейку бренда в Германии. «Живые» автомобили приедут к своим владельцам ближе к концу года.

И хотя автомобиль обладает довольно компактными габаритами, GLB вмещает третий ряд сидений. Под капотом «паркетника» скрывается двухлитровый дизель мощностью 116, 150 или 190 л. с., выступающий вместе в восьмискоростным «роботом». Кроме того, в моторной линейке имеется 1,3-литровый бензиновый движок с отдачей в 163 силы, «играющий» в паре с семиступнечатой АКП. Есть еще и двухлитровый агрегат, развивающий до 224 «лошадей». Он также работает вкупе с восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач. Привод — на выбор — передний или на обе оси.

Mercedes GLB в стартовой комплектации с младшим дизелем под капотом оценивается в 37 770 евро. По актуальному курсу валют это чуть больше 2 750 000 рублей. Когда новинка прикатит в российские шоу-румы, пока не известно. По некоторым данным «паркетник» будет доступен отечественным потребителям в начале следующего года.