Имеет ли право гаишник потребовать от водителя полностью опустить стекло в машине

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Некоторые водители, остановленные сотрудниками ДПС, слегка опускают стекло водительской двери и общаются со стражем порядка через узкую щель шириной не более десяти сантиметров, а бывает и того меньше. Что грозит гражданину, если он ослушается полицейского и откажется полностью открыть окно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Понятное дело, стражи порядка по самым разным причинам заинтересованы выявить у рядового водителя хотя бы малейшие признаки алкогольного опьянения, а для этого им необходимо не только внимательно его рассмотреть, но и хорошенько «понюхать». А как же это сделать через узкую щель в окошке?

По закону, если ему необходимо провести визуальный осмотр водителя и салона машины, он может это сделать при закрытых дверях и окнах — через стекло. В случае досмотра ему придется оставлять соответствующий протокол и осуществлять эту процедуру в присутствии двух понятых. Вот тогда гаишник уже имеет право не только требовать опускать стекла в машине, но и открывать двери и багажник.

Если у правоохранителя есть подозрения, что гражданин за рулем пьян, вместо того, чтобы просить открыть настежь окна, он также должен составить протокол об отстранении от управления транспортным средством и предложить ему тест на алкоголь на месте, либо медицинское освидетельствование в специальном учреждении.

А требовать полностью опустить стекло сотрудник ДПС не имеет право. Наверное, уже каждый водитель осведомлен, что при разговоре с полицейским ему необязательно выходить из машины. При этом уж точно ширина щели в окошке автомобиля, через которую они должны общаться, не регламентируется ни одним законодательным актом. Главными условиями в такой ситуации подразумевается возможность предъявить стражу порядку необходимые документы, ну, и, конечно, водитель и полицейский должны друг друга хорошо видеть и слышать.

В любом случае — чем уже щель в окошке машины, тем больше у инспектора ГИБДД подозрений в отношении «самочувствия» водителя. Конечно, если гражданину нечего скрывать, он будет общаться с полицейским через широко открытое окно, а раз прячется — значит «рыльце в пушку». Скорее всего, это всерьез озадачит полицейского, и процесс общения может затянуться.

Например, правоохранитель не поленится и оформит протокол досмотра только ради того, чтобы поближе с вами «познакомиться». Так что, если вам нечего скрывать, открывайте окна шире. Но, как показывает практика, чаще всего стражи порядка просят водителей не опускать, а поднять стекла — чтобы визуально проверить наличие запрещенной тонировки.

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13 августа 2019
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