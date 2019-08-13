Имеет ли право гаишник потребовать от водителя полностью опустить стекло в машине

Понятное дело, стражи порядка по самым разным причинам заинтересованы выявить у рядового водителя хотя бы малейшие признаки алкогольного опьянения, а для этого им необходимо не только внимательно его рассмотреть, но и хорошенько «понюхать». А как же это сделать через узкую щель в окошке?

По закону, если ему необходимо провести визуальный осмотр водителя и салона машины, он может это сделать при закрытых дверях и окнах — через стекло. В случае досмотра ему придется оставлять соответствующий протокол и осуществлять эту процедуру в присутствии двух понятых. Вот тогда гаишник уже имеет право не только требовать опускать стекла в машине, но и открывать двери и багажник.

Если у правоохранителя есть подозрения, что гражданин за рулем пьян, вместо того, чтобы просить открыть настежь окна, он также должен составить протокол об отстранении от управления транспортным средством и предложить ему тест на алкоголь на месте, либо медицинское освидетельствование в специальном учреждении.