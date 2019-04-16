Шанхай-2019: Mercedes-Benz представил анти-«Гелик» GLB

На Шанхайском автосалоне немцы выкатили новый кроссовер с внедорожными повадками Mercedes-Benz GLB. Да, пока лишь в статусе концепта. Впрочем, в серию он обернется совсем скоро — до конца года.
Вопреки ожиданиям поклонников «Гелендвагена», маленького G-класса, увы, не случилось. Ничего общего с «Геликом» новый кроссовер Mercedes-Benz GLB не имеет. Ну разве что первую буковку в названии.
Новинку отличают самобытный дизайн, пусть и не без корпоративных ноток, зубастые покрышки и «люстра» на крыше. В основу компактного автомобиля легла архитектура MFA, знакомая нам по новому А-классу. Гамма моторов включает в себя бензиновые движки, самым мощным из которых является 300-сильный агрегат.
А еще «Мерседес» представил в Шанхае AMG-версию А-класса в кузове «седан». Полноприводный А35 4MATIC получил 306 сил «дури», а его пиковая скорость ограничена электроникой на отметке в 251 км/ч.
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