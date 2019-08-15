Новый Hyundai Creta прошел сертифицикацию: скоро — в продаже

Серийный кроссовер ix25 практически ничем не отличается от концепта, показанного на автосалоне в Шанхае в этом году. По сравнению с нынешней «Кретой» новинка прибавила в длину и ширину по 10 мм, а колесная база выросла на 20 мм.

Самое интересное у автомобиля под капотом. Кроссовер получил новый двигатель объемом 1,5 л. «Атмосферник» мощностью 115 л. с. пришел на смену 1,6-литровому агрегату в 125 «лошадей». Ожидается, что новинка будет работать в паре с вариатором.

В Китае кроссовер сохранит наддувный агрегат объемом 1,4 л мощностью 140 л. с., спаренный с роботизированной коробкой передач. Плюс автомобиль будет только переднеприводными, поскольку полный привод в стране непопулярен.

Что касается России, то, скорее всего, новая Creta доберется к нам в 2021 году. Естественно, со всеми ведущими.