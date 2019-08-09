Ржавеющий кузов, проблемы с полным приводом и другие ужасы подержанного Hyundai Creta

Кроссовер Hyundai Creta увидел свет в 2016 году и буквально взорвал рынок. Модель совместила в себе богатое оснащение, удобный салон и неплохо настроенную подвеску. Сейчас на вторичке немало «четырехлеток», которые продают по очень привлекательным ценам. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, стоит ли выкладывать деньги за такие экземпляры.
Переднеприводный кроссовер 2016 года выпуска можно купить всего за ₽750 000. Под капотом такого автомобиля будет бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 123 л. с, работающий в паре с «механикой». Пробег — 60 000 км. Полноприводную машину с двигателем объемом 2 л (149 л. с.) и «автоматом» продают за ₽850 000: на одометре будет около 50 000 км. Звучит заманчиво, но, не спешите с выводами.
Кузов
Болезнь первых партий машин — появление ржавчины или вспучивание краски на двери багажника. Да и в целом лакокрасочное покрытие «тонкое». Повредить его на мойке или оттирая, скажем, пятна гудрона, довольно легко. Нередко дребезжал замок пятой двери, а в салоне появлялись «сверчки». Обшивка руля облезала уже после 15 000 км. К этому же пробегу начинал завывать, подобно голодному шакалу, моторчик отопителя. К чести корейцев надо сказать, что на машинах поздних годов выпуска детские болезни победили.
Двигатель
Автомобиль получил хорошо известные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 и 2 л. Их ставили на пару Rio-Solaris, кроссоверы KIA Sportage и Hyundai Tucson. На двухлитровом моторе могут быть проблемы с появлением задиров на задних стенках цилиндров. Они связаны с недостаточным охлаждением поршней. То есть дефект конструктивный. В первую очередь страдают 3-й и 4-й цилиндры, причем пробеги могут быть разные — от 40 000 до солидных 150 000 км.
Коробка передач
Через 30 000 км нередко начинает гудеть выжимной подшипник сцепления, а диски сцепления в механической трансмиссии меняли уже к первому ТО. Позже производитель эту проблему решил.
Гидромеханический «автомат» требует более частой замены масла. Обычно его меняют раз в 60 000 км. Если прошлый владелец этого не делал (тут необходимо заглянуть в сервисную книжку), лучше отказаться от покупки такого автомобиля. Продукты износа могут постепенно «прикончить» агрегат.
В целом ходовая часть надежна, но определенные «болячки» все-таки есть. Амортизаторы и опорные подшипники «ходят» 80 000 км. Так что на подержаных машинах надо следить за их состоянием и быть готовым к замене.
Привод
У полноприводных модификаций нередко «сопливится» межосевая муфта. Обратите внимание и на то, что в 2016—2017 годах производитель провел отзывную кампанию, каснувшуюся машин со всеми ведущими колесами. Причина: топливная трубка задевала за кронштейн бензобака и в результате перетиралась. Так что если прошлый владелец пропустил визит в сервис, лучше десять раз подумать, прежде чем выкладывать деньги за такой экземпляр: перетертая топливная трубка может подкинуть неприятный сюрприз. Вряд ли кому-то хочется увидеть под недавно купленным SUV лужу бензина.
Наш выбор
Одним словом, Hyundai Creta 2016 года выпуска может подкинуть неприятные сюрпризы. Так что лучше не покупаться на заманчивый ценник, ведь затраты на ремонт, скажем, двигателя, или перекраску пятой двери могут быть существенными. Лучше подождать и накопить денег на более свежий экземпляр. Тем более, повторимся, что большинство «болячек» после 2017 года выличили, и машина слывет довольно надежной.