Ржавеющий кузов, проблемы с полным приводом и другие ужасы подержанного Hyundai Creta

Переднеприводный кроссовер 2016 года выпуска можно купить всего за ₽750 000. Под капотом такого автомобиля будет бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 123 л. с, работающий в паре с «механикой». Пробег — 60 000 км. Полноприводную машину с двигателем объемом 2 л (149 л. с.) и «автоматом» продают за ₽850 000: на одометре будет около 50 000 км. Звучит заманчиво, но, не спешите с выводами.

Кузов

Болезнь первых партий машин — появление ржавчины или вспучивание краски на двери багажника. Да и в целом лакокрасочное покрытие «тонкое». Повредить его на мойке или оттирая, скажем, пятна гудрона, довольно легко. Нередко дребезжал замок пятой двери, а в салоне появлялись «сверчки». Обшивка руля облезала уже после 15 000 км. К этому же пробегу начинал завывать, подобно голодному шакалу, моторчик отопителя. К чести корейцев надо сказать, что на машинах поздних годов выпуска детские болезни победили.